Dünyaca ünlü hava yolu şirketi İstanbul seferlerine başlıyor. İlk uçuş tarihi açıklandı

1960'ta kurulan ulusal havayolları şirketi Thai Airways, 1 Aralık'ta Türkiye seferlerine başlayacak. Yeni rotada ilk etap uçuşunun Bangkok - İstanbul olması planlanıyor.

Dünyaca ünlü hava yolu şirketi İstanbul seferlerine başlıyor. İlk uçuş tarihi açıklandı

Güney Asya ülkesi Tayland’ın en büyük filosuna sahip, ulusal bayrak taşıyıcı havayolu firması Thai Havayolları, Türkiye ile ilgili aldığı kararı duyurdu.

Airporthaber'de yer alan habere göre, Thai Havayolları, 1 Aralık'ta Türkiye’ye direkt uçuşlara başlayacak.

İLK ETAP UÇUŞU 1 ARALIK'TA

1 Aralık itibariyle hizmete girecek yeni rotada ilk etap uçuşlarının Bangkok’tan yerel saat ile 23.45’te başlayarak ertesi gün Türkiye saati ile 06.05’te İstanbul’da sona ermesi planlanıyor. Dönüş uçağının ise İstanbul’dan 16.30’da havalanıp Tayland yerel saati ile 17.35’te Bangkok’a varması planlanıyor.

Uçuşlar Bangkok Suvarnabhumi ile İstanbul Havalimanı arasında gerçekleştirilecek.

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"TÜRKİYE, DOĞRU BİR DESTİNASYON"

Thai Havayolları Planlama Müdürü Piyasvasti Amaranand yaptığı açıklamada, Tayland’ın ulusal havayolu firmasının büyüme planları hedefinde Türkiye’nin doğru bir destinasyon olduğuna inandıklarını belirtti. Amaranand, yeni rotanın iki ülke arasında yalnızca yolcu sayısını değil, ayrıca ticaret ve kargo hacmini de arttıracağını söyledi.

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