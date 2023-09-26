Dünyaca ünlü hayvan bilimci 42 köpeğe tecavüz etti. Utanmadan işkence anlarını kameraya alıp internette yayınladı

Avustralya’da bir mahkeme, Britton’un çok sayıda köpeğe işkence ettiğini ve işkence sırasında da kendisini kameraya aldığını açıkladı.

Mahkeme daha sonra Britton’un işkenceye dair videoları internette yayınladığını ve bu materyaller arasında çocuk istismarına ait belgeler olduğunu açıkladı. Dün (25 Eylül) Northern Territory (NT) Yüksek Mahkemesi’nde yapılan duruşmada savcılar, Britton’a yöneltilen suçları okudu. Yargıç Michael Grant, Britton’a yöneltilen suçlamaların “sinirsel şoka” neden olabileceğini belirterek, güvenlik görevlilerine ve mahkeme çalışanlarına dışarı çıkabileceklerini söyledi.

Savcıların iddiasına göre 2014 yılından itibaren hayvanlara karşı “sadist bir cinsel ilgi” duyan Britton, kendi evcil hayvanlarını istismar etmenin yanı sıra diğer kedi-köpek sahiplerini de kendi evcil hayvanlarını ona vermeleri için manipüle etti. Gumtree isimli platformu kullanan Britton, seyahat ya da iş nedeniyle evcil hayvanlarını bırakmak isteyen kişileri bulup onlarla yakınlık kurdu ve evcil hayvanları almak için pazarlık yaptı.

Daha sonra Britton, hayvanlarla cinsel ilişkiye girdiği anların görüntülerini takma isimle internetten paylaştı. Daha sonra bu tarz bir videonun polise ulaşması üzerine Britton, Nisan 2022’de tutuklandı. Britton’un tutuklanmasına kadar geçen sürede 18 ay içinde 42 köpeği istismar ettiği ve 39’unun öldüğü ortaya çıktı. Britton’un aralık ayında mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Batı Yorkshire’da doğan Britton, İngiltere’de büyüdü, daha sonra Avustralya’ya taşındı. Zooloji alanında doktorası bulunan 51 yaşındaki Britton, Charles Darwin Üniversitesi’nde akademisyenlik yaptı.