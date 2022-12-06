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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Kirstie Alley, hayatını kaybetti

ABD sinemasının ve televizyonunun ünlü oyuncusu, Emmy Ödülü ile Altın Küre Ödülü sahibi Kirstie Alley'den acı haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden Alley'in 71 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 11:55
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Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Kirstie Alley, kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Kirstie Alley, hayatını kaybetti
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'Cheers' ve 'Look Who's Talking' (Bak Şu Konuşana) gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Kirstie Alley, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Alley'nin, 1983-1997 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Parker Stevenson ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları William True Stevenson ile Lillie Price Stevenson, üzücü haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile duyurdu.

KANSERE YENİLDİ

Konuyla alakalı paylaşımda bulunan William True ile Lillie Price, annelerinin kansere yakalandığını ve hastalıkla kısa süren bir savaşın ardından hayatını kaybettiği bildirdi.

25 sinema filmi, 54 TV yapımı, 16 sahne performansı bulunan ünlü oyuncunun çocukları, "İnanılmaz bir insan ve sevgi dolu bir anne olan Kirstie Alley’yi kaybettik..." mesajını yayınladı.

 

 

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