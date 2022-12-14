Ünlü İngiliz şarkıcı Adele konseri sırasında itiraf etti: Günde beş kez...

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, 2019’da oğlunun babası Simon Konecki’den boşanma aşamasında günde beş kez terapi gördüğünü açıkladı. Şu sıralar Las Vegas’taki konser serisine devam eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, bu itirafı konser esnasında yaptı.

Konserden bir kesiti Twitter’da yayınlayan Adele, “Tekrar terapi almaya başladım çünkü birkaç yıl terapi görmemiştim. Başlamam gerekiyordu" dedi.

34 yaşındaki şarkıcı. “Önceden, açıkçası, boşanırken, günde beş terapi seansı alıyordum” itirafında bulundu ve terapiye geri dönmeye karar verdiğini açıkladı.

Şarkıcı ayrıca büyük etkinliklerde performans sergilemenin "onu korkuttuğunu" ve terapistiyle sürekli bunun hakkında konuştuğunu açıkladı.

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