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Şarkıcı Adele sesini korumak için 9 milyon lira harcadı

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Las Vegas'ta vereceği konser serisinde sesini korumak için 9 milyon lira değerinde son teknolojiyi kullanacak.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 14:06
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Ünlü şarkıcı Adele sesini 9 milyon TL'lik sistemle koruyacak

Şarkıcı Adele sesini korumak için 9 milyon lira harcadı
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Las Vegas konser serisine başlamaya hazırlanan Adele, konsere kadar sesini korumak için 400 bin sterlinlik (yaklaşık 9 milyon lira) bir teknolojiden yararlanacak. 

Adele, sahneye çıkmasından sadece 24 saat önce ertelenen 'Weekends with Adele' adlı Las Vegaskonser serisine başlıyor. 18 Kasım’da The Colosseum at Caesars Palace’da başlayacak gösteriler için çalışmaya başlayan 34 yaşındaki İngiliz şarkıcı, sesini korumak için son derece ciddi hazırlıklar yapıyor. Ünlü şarkıcının sesini korumak için 400 bin sterlinlik (yaklaşık 9 milyon lira) bir teknoloji kullanacağı öğrenildi.

Şakıcıya yakın bir kaynak, The Mirror gazetesine konuştu ve “Daha önce kurulmuş karmaşık sistemler vardı, ancak bu gerçekten başka bir seviyede. Sistem; hazırlık odasında nem gidericiler, arıtma üniteleri, su molekülü dağıtma ve soğutma fanlarını birleştirerek ve daha sonra performans gösterdiğinde bu havayı sahneye yönlendirerek çalışır. Adelesesini korumak için mümkün olan en iyi havayı alıyor" dedi.

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