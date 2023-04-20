Dünyaca ünlü K-Pop grubu tarihe geçti

Koreli pop müzik grubu BlackPink, dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan olan Coachella Müzik Festivali'nde bir ilke imza attı.

Dünyaca ünlü K-Pop grubu tarihe geçti

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan ve ABD'nin en büyük festivali olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 14-16 Nisan ve 21-23 Nisan hafta sonlarında gerçekleşecek festivale BlackPink grubu damga vurdu.

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Lisa, Jisoo, Jennie ve Rose'den oluşan grup, Coachella'da sahne alan ilk K-Pop grubu unvanının sahibi oldu.

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2019 yılında ilk kez başka bir festivalde sahne alan ve en sevilen parçalarını gösterişli bir sahne şovuyla seslendiren gruptan Rose, "Yaklaşık dört yıl önce buraya Coachella festivaline davet edilmiştik ve o anlar kalplerimizde yer etti. Burada olmak rüya gibi. Dördümüzün de burada olmasının sebebi sizsiniz" ifadelerini kullandı.

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ABD'de yapılan festivalde sahne alan Koreli grup, Guinness Dünya Rekorları'nın açıklamasına göre Spotify'da en çok dinlenen grup.

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Yaklaşık 125 bin kişiye konser veren grup, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

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