Dünyaca ünlü K-Pop grubu tarihe geçti

Dünyanın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan ve ABD'nin en büyük festivali olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. 14-16 Nisan ve 21-23 Nisan hafta sonlarında gerçekleşecek festivale BlackPink grubu damga vurdu.

Lisa, Jisoo, Jennie ve Rose'den oluşan grup, Coachella'da sahne alan ilk K-Pop grubu unvanının sahibi oldu.

2019 yılında ilk kez başka bir festivalde sahne alan ve en sevilen parçalarını gösterişli bir sahne şovuyla seslendiren gruptan Rose, "Yaklaşık dört yıl önce buraya Coachella festivaline davet edilmiştik ve o anlar kalplerimizde yer etti. Burada olmak rüya gibi. Dördümüzün de burada olmasının sebebi sizsiniz" ifadelerini kullandı.

ABD'de yapılan festivalde sahne alan Koreli grup, Guinness Dünya Rekorları'nın açıklamasına göre Spotify'da en çok dinlenen grup.

Yaklaşık 125 bin kişiye konser veren grup, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.