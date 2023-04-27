Dünyaca ünlü karikatüristler İzmirliler için çizdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i kültür sanat şehri haline getirme hedefi doğrultusunda İzmir Uluslararası Portre Karikatür Şenliği’nin bu yıl ikincisi düzenlendi. 14 ülkeden 26 sanatçının katıldığı etkinliğin ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu katıldı.

“SİZ İZMİR HALKINA DOKUNDUNUZ”

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki programda konuşan Özuslu, “Siz İzmir’e, İzmir halkına dokundunuz. İcra ettiğiniz sanat ile aslında itiraz ediyorsunuz, direniyorsunuz, muhalifsiniz ve değiştiriyorsunuz. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın halka dokunmasını diliyoruz. Salonlarda tiyatro oynayabilirsiniz, kukla gösterisi yapabilirsiniz ama köy meydanında ya da bir kentin sokaklarında bu sanatı yapmak çok daha etkileyici bir sonuç doğurur. Hatırlayın; en kötü günümüzde, pandeminin en yüksek seviyeye ulaştığı günlerde balkonlarda müzik yapan, sokaklarda müzik yapan insanlarla iyileştik. Sanatın böyle güzel bir huyu vardır. Sanat var oldukça umut da var olur” ifadelerini kullandı.

ÖZUSLU’YA KARİKATÜR SÜRPRİZİ

Plaket ve ödüller verildikten sonra sanatçılar Başkan Vekili Özuslu’ya bir sürpriz yaptı. Peter Zsoldos tarafından çizilen Özuslu karikatürü kendisine hediye edildi. Başkan Vekili Özuslu da çok memnun olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

31 MAYIS’A KADAR SERGİLENECEK

Sanatçılar bugün birbirinden eğlenceli çizimlerden oluşan anı duvarı oluşturmak için Kültürpark Gençlik Tiyatrosu’nda buluşacak. Sanatçıların eserlerinden oluşan sergiler ise 31 Mayıs’a kadar Alsancak Vasıf Çınar Meydanı ve Konak Metro Galeri’de sanatseverler ile buluşacak.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR İZMİR’DEYDİ

Küratörlüğünü Menekşe Çam’ın üstlendiği şenliğe Almanya’dan Cris Istrate, Lucy Hobrecht, Marion Stein ve Silvia Radulova, Birleşik Krallık’tan Luisa Calvo, Bulgaristan’dan Boris Mateev ve Zlati Krumov, Fransa’dan Anthony Geoffroy, Bruno Tesse ve Jean-Marc Borot, Gürcistan’dan Niko Kemularia (KEMO) ve Zaal Sulakauri, Hollanda’dan Jill Hesketh, İspanya’dan Ernesto Priego ve Matias Tolsa, İtalya’dan Marzio Mariani, Litvanya’dan Ramunas Vaitkus, Macaristan’dan Peter Zsoldos ve Toth Antal Tonio, Slovakya’dan Krisztian Takacs, Polonya’dan Lukasz Szostak ve Sergiusz Kaszkowski, Romanya’dan Iancu Avram, Türkiye’den Oğuz Gürel, Birol Çün ve Kemal Buluş katıldı.