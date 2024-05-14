Memurların Başkanı Temmuz’da memur ve memur emeklisine yapılacak zammı açıkladı

Başkan Ali Yalçın, kamu harcamalarının kısıtlanması ve israfın önlenmesi gerektiğini vurgularken, personel istihdamı ve toplu sözleşme hükümlerinin kısıtlanmaması gerektiğini belirtti.

MEMURLAR EMEKLİ OLMAK İSTEMİYORLAR

Kamu sektöründe kaliteli hizmet sunumunun önemine dikkat çeken Yalçın, gerçek personel ihtiyacının göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Enflasyonun etkileri ve emekli olmak isteyen kamu görevlisi sayısının azlığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni atama yapılmamasının yol açacağı mağduriyetlerin dikkate alınması gerektiğini savundu.

GÖREV AYLIĞI İLE EMEKLİ AYLIĞI ARASINDA BAĞ ZAYIFLADI

Yalçın, görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki bağın zayıfladığını ve bu durumun kamu görevlilerinin emekli olmaktan kaçınmasına veya emekli olanların göreve geri dönmek istemesine neden olduğunu belirtiyor. Bu durumun, atama bekleyenler ve üniversite mezunları için hayal kırıklığı yarattığını dile getirdi.

EMEK TASARRUF OLAMAZ

Kamu istihdamının sadece emekli olanlarla sınırlı tutulmasının doğru olmadığını vurgulayan Yalçın, kamuda personel eksikliğinin olduğunu ve tasarruf önlemlerinde israfın önlenmesine öncelik verilmesi gerektiğini, emeğin ise tasarruf konusu olamayacağını söyledi

TEMMUZ’DA MEMUR MAAŞI 44 BİN LİRA, MEMUR EMEKLİSİ 18 BİN LİRA

Yalçın’a göre, Temmuz ayında yapılacak zam ile memur maaşlarının ortalama 44 bin TL’ye yükselmesi bekleniyor. Ayrıca, en düşük memur emekli maaşının 18 bin TL’ye çıkacağını öngörüyor.