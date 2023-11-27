Dünyaca ünlü model bu kez indirime giren marka için soyundu

Defalarca kez aldatıldığı ortaya çıkınca Sebastian Bear-McClar'dan boşanan Emily Ratajkowski, Black Friday reklamı için kameralara poz verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü model bu kez indirime giren marka için soyundu

Dünyanın en seksi kadınları arasından gösterilen ünlü model Emily Ratajkowski, her yaptığıyla olay olan ünlü isimlerden.

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Dünyaca ünlü model, eşi tarafından defalarca kez aldatıldığını öğrenince boşanma kararı almıştı.

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Oğlu Sylvester Apollo'yu tek başına büyütmeye başlayan Emily Ratajkowski, verdiği pozlarla konuşulmaya devam ediyor.

Reklam için poz verdi

Oyunculuğu bırakıp modelliğe yönelen güzel isim bu sefer Black Friday indirimleri için bir markanın reklamını yaptı.

32 yaşındaki model, koyu mavi daracık bir bikininin modelliğini yaparken oldukça cüretkar pozlar verdi.

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Tanga bikini

Tanga bikini altıyla fit görünümünü sergilemekten çekinmeyen Emily, yine sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

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