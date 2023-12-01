Her şey bu fotoğraftan sonra oldu. Ünlü model dev dalgalara kapıldı

Rus model Kate Loshkareva, Kaliforniya'da okyanus kenarında fotoğraf çekimi sırasında dev bir dalganın etkisiyle kayalıklara çarptı.

Gizem Ertürk
Her şey bu fotoğraftan sonra oldu. Ünlü model dev dalgalara kapıldı

Rus model Kate Loshkareva, Kaliforniya'da deniz kenarında fotoğraf çekiminde dev dalgaya kapıldı. Dengesini kaybederek suya düşen model kayalıklara çarparak yaralandı.

fotograf-cekimi-sirasinda-dalgalara-kapilan-model-16584295-819-m.jpg

SAĞLIK DURUMU İYİ

Rus model Kaliforniya'da deniz kenarında fotoğraf çekimi yaptığı sırada dev bir dalganın ortasında kaldı. Dengesini kaybederek sürüklenen model kayalıklara çarpıp yaralandı.

fotograf-cekimi-sirasinda-dalgalara-kapilan-model-16584295-7439-m.jpg

Modelin bir arkadaşı yaşadığı kaza sonrası modelin helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Fakat ciddi bir şekilde yaralanmadığı için hemen taburcu edildiğini söyledi.

fotograf-cekimi-sirasinda-dalgalara-kapilan-model-16584294-987-m.jpg

Yaşadığı kaza sonrası Instagram'dan bir paylaşım yaparak sağlık durumunu iyi olduğunu söyleyen model "Bella Hadid gibi olmak istediğini fakat Titanik'teki Jack gibi oldum" dedi.

İlgili Haberler
Ünlü modele Türkiye'de büyük şok. Uçuş sonrası valizini açınca neye uğradığını şaşırdı
Dünyaca ünlü model bu kez indirime giren marka için soyundu
Ünlü modelin galada fermuarı patladı
Meryem Üzerli'nin üstsüz pozu olay oldu. Ünlü fotoğrafçıya modellik yaptı
Öne Çıkanlar
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Adolf Hitler’in yeğeni ABD donanmasında asker çıktı. İşte herkesi şaşırtacak hayat hikâyesi
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Vatandaşın tapulu evi arsası nasıl elinden alınır? İlk örnek ilan edildi.
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Seçil Erzan’ın Fatih Terim Fonu’nda pos tefeciliği detayı!
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaş'ı 5'iktaş yapanlara kim helal edecek hakkını? Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Yılkı atları otomobilin içinde kek yedi Gündem
Yılkı atları otomobilin içinde kek yedi
Kurtulmak için evlerini satılığa çıkardılar. Eve yerleştirdikleri özel düzenekler komşularını çıldırttı Gündem
Kurtulmak için evlerini satılığa çıkardılar. Eve yerleştirdikleri özel düzenekler komşularını çıldırttı
Audi'den 2024 bombası. Fiyatı da açıklandı Otomotiv
Audi'den 2024 bombası. Fiyatı da açıklandı
Covid-19’u bombalıyor Sağlık
Covid-19’u bombalıyor
Açıklama bakandan geldi. Hesaplarınızı kontrol edin bugün yatırıldı Ekonomi
Açıklama bakandan geldi. Hesaplarınızı kontrol edin bugün yatırıldı
Sürücüler dikkat yasak başladı. Cezası 2 bin 500 lira Gündem
Sürücüler dikkat yasak başladı. Cezası 2 bin 500 lira
Minik bir parçası bile müthiş yararlı Sağlık
Minik bir parçası bile müthiş yararlı