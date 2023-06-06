Dünyaca ünlü müzik grubundan Atatürk mesajı

Amerika'li heavy metal grubu Manowar, beşinci kez Türk hayranlarıyla buluştu.

Vokalist Eric Adams’a bas gitarda Joey Demaio, gitarda Michael Angelo Batio ve davulda Dave Chedrick eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat süren konserde grup, “Kings of Metal”, “Fighting the World”, “Heart of Steel”, “Hail and Kill” ve “Immortal” gibi parçalarını çaldı.

"ATATÜRK’ÜN MİRASI KUTLU VE MUTLU OLSUN"

Konser arasında Türkçe konuşma yapan Joey Demaio, İstanbul’da beşinci kez hayranlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Demaio, 2023’ün Türkiye için çok önemli bir yıl olduğunu belirterek, "Bu yıl cumhuriyetinizin 100’üncü yılı. Ulu Önder Atatürk’ün sizlere mirası kutlu ve mutlu olsun. Türkiye’deki en güçlü fanlar olduğunuz için teşekkür ederim.” dedi.