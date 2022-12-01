Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün’e, ölümünden 16 yıl sonra cinsel taciz suçlamasıyla dava açıldı

Atlantic Records'da 1984'ten 2000'lerin ortalarına kadar yetenek avcısı olarak çalışan Jan Roeg, plak şirketinin kurucusu Ahmet Ertegün'e cinsel saldırı davası açtı.

Dava haberi önceki gün Rolling Stones dergisinin internet sitesinde yayımlandı

Yaşadığı dönemde dünya müzik piyasasının en güçlü isimlerinden biri olan Ahmet Ertegün’ün kurucusu olduğu Atlantic Records’ta 1980’lerden 2000’lerin ortalarına kadar ‘yetenek avcısı’ olarak çalışan Jan Roeg, Ertegün tarafından çok kereler taciz edildiğini, şirketin ise bunu engellemek için bir şey yapmadığını iddia ediyor.

28 sayfalık iddianamede, ‘Ertegün’ün, eğildiği bir sırada Roeg’in eteğini kaldırıp bacaklarının güzel olduğunu söylemesi’, ‘memelerini göstermesini istemesi’, ‘oral sekse zorlaması’, ‘ilaçla uyuşturması’, ‘önünde mastürbasyon yapması’ gibi suçlamalar var.

Davayı neden şimdi açtı

Önceki kanuna cinsel tacize uğrayanlar, olaydan sonraki bir yıl içinde şikayetçi olmak zorundaydı, aksi halde suç zaman aşımına giriyordu. 24 Kasım’da yürürlüğe giren ‘Adult Survivors Act of New York’ kanununa göre zaman aşımı uygulaması kalktı.