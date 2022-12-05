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Taciz ettiği kadını araçla sürüklemişti! Cezası belli oldu

Bursa'da sokakta yürüyen Büşra P.’yi (26) otomobille takip edip, sözlü tacizde bulunduğu, tepki gösterince de aracıyla sürüklediği gerekçesiyle tutuklanan Kazım Durmuş (57), ‘öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz' suçlarından açılan davada 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 16:46
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Bursa'da sokakta yürüyen Büşra P.’yi otomobille takip edip sözlü taciz eden tepki gösterince de aracıyla sürükleyen Kazım Durmuş’a 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası

Taciz ettiği kadını araçla sürüklemişti! Cezası belli oldu
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DHA’nın haberine göre, olay ağustos ayında Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, güzellik uzmanı Büşra P., oğlu ile gece nöbetçi eczaneden ilaç alıp, kaldırımdan evine doğru yürümeye başladı Büşra P., peşinden bir aracın geldiğini fark etti. Büşra P.’nin yanına gelen otomobilin sürücüsü Kazım Durmuş, sözlü tacizde bulundu. Büşra P., kendisini telefonlar arayan annesine de olayı anlattı. Tacizlerine devam eden Durmuş., otomobilin camından içeriye elini sokarak yakasından tutan Büşra P.’yi yaklaşık 50 metre sürükledi. Oğlunun korktuğu olayda yaralanan Büşra P., ihbarla gelen ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Göğüs bölgesinden yaralanan ve sol elinin orta parmak kemiği kırılan Büşra P., yaklaşık iki ayda sağlığına kavuştu. Büşra P., kendisine tacizde bulunan Durmuş'tan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Kazım Durmuş, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘adam öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz' suçlarından 16 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan iki çocuk babası Kazım Durmuş, hakim önüne çıktı. Duruşmaya Büşra P., Kazım Durmuş ve sanık avukatları katıldı. Sanık Kazım Durmuş, taciz etmediğini, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

"KİMSE YARDIMCI OLMADI"

Büşra P., ise olay gecesini şöyle anlattı:

“Oğlumla birlikte Çarşamba Caddesi'nde bulunan nöbetçi eczaneye gittim. Çıktıktan sonra çok yakın bir yerden bir araç beni takip etmeye başladı. 6 yaşındaki oğlumu arada bir kucağıma aldım. Elinde poşetler vardı. Araçla takip edilmemden dolayı bağırdım. Kimse bana yardımcı olmadı. Daha sonra annem telefonla aradı. Ona söyledim. Yanıma gelince, durumu fark edince bayıldı. Sanık aracından bana sözlü tacizde bulunup hakaret ederek, ‘Bu saatte burada ne işiniz var’ dedi." Olaydan sonra tedavi gördüğünü belirten Büşra P., 20 bin lira tedavi masrafının olduğunu söyledi.

10 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda Kazım Durmuş'a ‘öldürmeye teşebbüs, hakaret, cinsel taciz’ suçlarından toplam 10 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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