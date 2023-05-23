Dünyaca ünlü opera ve bale eserleri yaz festivallerinde seyirciyle buluşacak

Festivaller, 10 Haziran'da İstanbul'da başlayacak ve 21 Eylül'de Antalya'da sona erecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, Ankara'daki Opera Sahnesi'nde Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenecek yaz festivallerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Karahan, 2022'de düzenlenen 5 festivalde sahnelenen 25 temsil ile 37 bin 710 seyirciye ulaştıklarını ve bu sene de yine yaz festivallerine devam edeceklerini belirterek, "Devlet Opera ve Balesi, 8 ay bilfiil temsil yapmanın yanı sıra haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da festivalleri ile beraber aslında 12 ay perde kapatmıyor. Bu sene 4 yaz festivali ile izleyicilerimizin karşısında olacağız. Devlet Opera ve Balesi olarak temel amacımız, dünyanın en zor, en komplike ve en yüksek sanatları olan opera ve bale sanatını halkımızla en yüksek seviyede buluşturabilmek ve halkımızın imkanına sunmak. Dünya standartlarına temsiller ve performanslar sergileyerek halkımızın bu sanatlardan istifade etmesini sağlamak" dedi.





FESTİVALLER 10 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Festivaller bu yıl 10 Haziran'da İstanbul'da başlayacak ve 21 Eylül'de Antalya'da sona erecek. Festivallerde, yabancı konuk sanatçılar ile toplulukların sahneleyeceği zengin programlar ve büyüleyici performanslar seyirciyle buluşacak. 14'üncü Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin açılışı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seslendirilecek 'Gala Konser' ile yapılacak. Festivalin gelenekselleşen eseri 'Saraydan Kız Kaçırma' operası 12-13 Haziran'daki iki temsille İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi 'La Travıata' operasını 15 Haziran'da, Ankara Devlet Opera ve Balesi 'Andrea Chenıer' operasını 18 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleyecek. Festivalin kapanışı 22 Haziran'da AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda Ankara, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneleyecekleri 'Aıda' operası ile sona erecek.



EFES OPERA VE BALE FESTİVALİ

Efes Antik Tiyatro'da 7-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 6'ncı Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin açılışı ise 7 Temmuz'da İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından ilk defa sahneye konulacak 'Uyuyan Güzel' balesi ile yapılacak. Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği 'Carmen' balesi 10 Temmuz'da 'Carmına Burana' sahne kantatı ise 13 Temmuz'da sahnelenecek. Ünlü 'Damdaki Kemancı' müzikali, festival kapsamında ilk kez sahnelenecek olup, Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından 16 Temmuz'da seyirci ile buluşacak. Festival, 21 Temmuz'da İzmir Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulacak 'Lucıa Dı Lammermoor' operası ile sona erecek.





BODRUM BALE FESTİVALİ 20 YAŞINDA

Türkiye'nin ilk ve tek bale festivali olan Uluslararası Bodrum Bale Festivali 20'nci yaşını muhteşem performanslar, yabancı konuk dansçı ve topluluklarla kutlayacak. Festival 5-17 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Kalesi, Kuzey Hendeği sahnesinde gerçekleştirilecek. Festivalin açılış eseri 'Harem' balesi Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından 5 Ağustos'ta sahnelenecek. İzmir Devlet Opera ve Balesi 8 Ağustos'ta 'Notre Dame'ın Kamburu' balesini sahneye taşıyacak. Yabancı konuk topluluklar ve sanatçılar ile renkli performansların yaşanacağı festivalde masalsı Hint Danslarının sergileneceği 'Bollywood (Passage To Bollywood)' adlı eserleri ile Navdhara Hint Dans Tiyatrosu 11 Ağustos'ta seyirci ile buluşacak. İspanyol kadın dansçıların sahneleyeceği ve koreografisi İspanyol dansçı Aaron Vıvancos'a ait olan 'Woman' adlı Flamenko eseri 13 Ağustos'ta sahnede olacak. Festival, 16-17 Ağustos'ta İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek 'Don Kişot' balesi ile sona erecek.



ASPENDOS OPERA VE BALE FESTİVALİ 30 YAŞINDA

4-21 Eylül tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak olan Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali de 30'ncu yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Festival, 4 Eylül'de Ankara ve Antalya Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinin ortak yapımı 'Aıda' operası ile başlayacak. 8 Eylül'de 'Tosca' operası, Antalya Devlet Opera ve Balesi eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. 13-14 Eylül'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği 'Kuğu Gölü' balesi, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde seyirci ile buluşacak. Festival, 17 Eylül'de İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahneleyeceği 'La Bayadere' balesi ile devam edecek. Festival, 21 Eylül'de Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğindeki 'Gala Konser' ile sona erecek.