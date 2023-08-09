Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck boğazda tek başına yemek yedi

Çocuklarıyla birlikte İstanbul’a tatile gelen dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck, boğazda tek başına yemek yerken uzun uzun uzaklara dalması sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck boğazda tek başına yemek yedi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiği 2012 yapımı “Argo” filminin bir bölümünü İstanbul’da çeken oyuncu Ben Affleck, yıllar sonra yeniden Türkiye’ye geldi.

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Eski eşi Jennifer Garner’den olan kızları Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth ve oğlu Samuel Garner ile tatil için İstanbul’a gelen oyuncunun Sultanahmet’te konakladığı belirtildi.

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Affleck, önceki gün çocuklarıyla Kapalıçarşı’yı gezdikten sonra akşam da boğazdaki bir restoranda tek başına yemek yedi.

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Affleck’in yemek yerken uzun uzun ufuklara dalıp gitmesi sosyal medyada gündem oldu.

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