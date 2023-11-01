Ünlü oyuncunun eski eşiyle gergin anları. Lüks aracını başka bir araca çarptı

Jennifer Lopez'in eşi Ben Affleck, eski eşi Jennifer Garner'la çocukları için bir araya geldi. Affleck, lüks aracını başka bir arabaya çarparken eski çiftin gergin halleri objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncunun eski eşiyle gergin anları. Lüks aracını başka bir araca çarptı

2005-2018 yılları arasında evli kalan Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner, geçtiğimiz aylarda ünlü aktörün otomobilinin içerisinde objektiflere yansımıştı. Bir hayli neşeli olan ikiliye, birlikteliklerinden dünyaya gelen kızları Seraphine de eşlik etmişti.

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Samimi bir şekilde görüntülenen ikili, koyu bir sohbete dalmıştı. Arka koltukta oturan Garner, bir ara uzanıp eski eşinin boynuna sarılmıştı. Affleck de kısa bir süre sonra başını kendisine sarılan Jennifer Garner'ın omuzuna yaslamıştı. O samimi anların ardından Jennifer Garner, Ben Affleck ile vedalaşarak otomobilden inmişti.

Violet (17), Seraphina (14) ve Samuel'i (11) paylaşan üç çocuklu eski eşler, son olarak çocuklarının okulundaki Cadılar Bayramı kutlaması için Santa Monica'da birlikte görüntülendiler.

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İkilinin gergin anları ise dikkatlerden kaçmadı. Dışarıda sohbet eden Affleck ile Garner'ın ne konuştukları bilinmese de, güzel oyuncunun yüzündeki ifade eski eşiyle tartışıyor olabileceği yönünde yorumlandı.

Ancak Affleck, ardından elini Garner'ın koluna koyarak, ünlü ismi sakinleştirdi. Bunun üzerine oyuncu, Affleck'e gülümsedi.

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Daily Mail'in haberine göre; bu olayın ardından Ben Affleck, siyah Mercedes'ini başka bir araca çarptı. Aktörün, olayın ardından kameralara yansıyan sinirli hali dikkat çekti.

Öte yandan ünlü ismin geçtiğimiz ay eski eşiyle samimi görüntüler vermesinin ardından; şimdiki eşi Jennifer Lopez ile tartıştığı iddia edilmişti. İkilinin araçlarında çekilen fotoğraflarında, Affleck aracının sürücü koltuğunda otururken, Lopez'in onu dinlediği sırada oldukça hareketli bir şekilde el kol hareketleri yaptığı ve yüzünde sinirli bir ifade olduğu görülmüştü.
Lopez'in, eşi konuşmaya devam ederken önce öfkeli bir şekilde önüne bakması, sonrasında ise aktöre attığı ters bakışlarda objektiflere takılmıştı.

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