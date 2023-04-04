4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu

Meksika'nın tatil beldesi Cancun'daki bir plajda 4 ceset bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:43
Takip Et

Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu

Dünyaca ünlü plajda 4 ceset bulundu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Meksika'nın tatil beldesi Cancun'da bir plajda 4 ceset bulunmasının ardından polisler harekete geçti.

Polis, kurbanların kimlikleri hakkında bir bilgi vermezken, Pazartesi günü Cancun'un Kukulkan Bulvarı üzerindeki sahil otellerinden birinin yakınındaki bir arazide üç ceset bulunduğu, daha sonra da aynı bölgede dördüncü bir ceset daha bulunduğunu söyledi.

Cinayetlerle ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Geçtiğimiz hafta Puerto Morelos'ta ABD'li bir turist bacağından vurulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bu ayın başlarında Meksika'ya seyahat uyarısı yayınlamış, vatandaşlarına özellikle hava karardıktan sonra Meksika'nın Karayipler'deki Cancun, Playa del Carmen ve Tulum gibi uyuşturucu çetesi şiddeti yaşanan tatil beldelerinde "daha dikkatli olmaları" konusunda uyarmıştı.

 

 

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
1
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
2
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
3
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Seçimlere 40 gün kala gençlerin rengi belli oldu
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
4
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
5
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Kur-an'ı Kerim'e göre Allah'ın sevmediği 7 tip insan
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
6
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sınavda çıkacak edebiyat soruları. Sınava girecek öğrenciler okusun
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
7
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿Sinan Ateş soruşturmasında flaş gelişme: İzne çıkarılan savcının dosyadaki yetkileri kaldırıldı
﻿THY Süleymaniye uçuşlarını tek sefere düşürdü
﻿THY Süleymaniye uçuşlarını tek sefere düşürdü
﻿THY Süleymaniye uçuşlarını tek sefere düşürdü
﻿82 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿82 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿82 parça tarihi eser ele geçirildi
﻿Samsun'da kumar baskını: 10 kişiye 40 bin lira ceza
﻿Samsun'da kumar baskını: 10 kişiye 40 bin lira ceza
﻿Samsun'da kumar baskını: 10 kişiye 40 bin lira ceza
﻿CHP'den 'ziyaretçi' kararı
﻿CHP'den 'ziyaretçi' kararı
﻿CHP'den 'ziyaretçi' kararı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.