Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'ın gitaristi Slah Türk öğrenciyi paylaştı

Guns N' Roses gitaristi Slash, legodan yapılan gitarı çalan Türk öğrenci Can Sayar'ı sosyal medya hesabından paylaştı

Dünyaca ünlü rock grubu Guns N'Roses'ın gitaristi Slah Türk öğrenciyi paylaştı

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses'ın gitaristi Saul Hudson (Slash), legodan gitar yapan ortaokul öğrencisi Can Sayar'ın gitar çaldığı videosunu Instagram hesabında 4 milyon takipçisi ile paylaştı.

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İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müzik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Sayar'ın lego gitar ile Tanburi Cemil Bey'den "Çeçen Kızı" şarkısını çaldığı videoyu paylaşan Slash, "Bu lego gitar çok harika." ifadelerini kullandı.

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Genç gitarist Can Sayar'ın, gitar öğretmeni Prof. Dr. Tolgahan Çoğulu'nun oğlu Atlas Çoğulu ve arkadaşı Ruşen Can Acet ile geliştirdiği lego mikrotonal gitar, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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