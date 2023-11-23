Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar

Giyimleri, saçları, makyajları, tarzları ve bakımlı duruşlarıyla tüm dünyanın gözlerinin üzerinde bulunduğu ünlüler bütün güzellik sırlarını açıkladı. İşte 7 isim ve cilt ve yüzlerine uyguladıkları işlemlerin tüyoları...

KAYNAK: Haber Merkezi
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Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar 1
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Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar 2

Elle Beauty dergisinin Kasım sayısında derlenen bilgilere göre; dünyaca ünlü sanatçıların cilt bakım ve makyaj tüyolarına yer verildi.

Hangi ünlünün cilt bakım ve makyaj rutini ne? Kimler hangi tonları seviyor, kimin makyajda vazgeçilmezi ne?

İşte cevapları...

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Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar 3

HAILEY BIEBER

İmzası: Islak cilt goronomo ve glossy dudaklar

Makyaj ve bakım rutinini hayranlarıyla TikTok'ta sık sık paylaşan Hailey, günlük yaşamında olabildiğince doğal... No makeup-makeup onu tanımlayan makyaj. Cildini çok iyi nemlendirmesi ve cam cilt görünümü en büyük takıntısı. Kendi markasını kurduğundan beri onu kullanıyor.

Rutinini sık sık değiştirmeyen Bieber, fondöten kullanıyor. Her ne kadar ıslak ve parlak görünümü sevse de makyajını pudra ile sabitliyor. Özellikle T bölgesine yağlanmayı önlemek için uyguluyor. Dudaklarında çoğunlukla nude tonlarında gloss, jel gloss ve dudak yağı tercih ederken mutlaka dudak kalemi kullanıyor. Kaşlarına doğal ve kalkık bir görünüm vermek için de kaş jellerinden yardım alıyor. Highlighter ve allık en sevdiği ürünler arasında. Allık olarak güneşte yanmış görünümü veren tonları seviyor. Hatta krem allık ile toz allığı karıştırarak uyguluyor. Zaman zaman mavi, pembe gibi tonları denese de göz makyajında da genelde minimal. Çoğunlukla nude ve toprak tonlarında bir far uyguluyor. Topaklanmayan, kirpikleri tek tek ayıran bir maskara ile makyajını tamamlıyor. Tırnakları daima uzun ve trend yaratacak yeni renkler ve uygulamalar denemekten çekinmiyor.

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Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar 4

ZENDAYA

İmzası: Sınır tanımayan makyaj stili

Zendaya’nın en sevdiği makyaj ürünü far paleti. Açık pembeden koyu kahveye kadar farklı tonları cesurca uygulayan Zendaya, ne kadar makyaj artistiyle çalışsa da çoğu zaman kendi makyajını kendi yapanlardan. Kırmızı halı görünümünde bile... Genç ve makyaj konusunda da hayli yetenekli olan oyuncu, bu konuda sınır tanımıyor. Bazen no makeup-makeup görünümünü tercih ederken kimi zaman da renkli bir grafik göz makyajıyla ters köşe yapabiliyor. Retrodan fütüristik makyaja kadar geniş bir perspektife sahip. Koyu renk ruju çok daha az kullanan Zendaya, çoğunlukla daha nötr tonları tercih ediyor. Maskarasız ise dolaşmıyor. Sen de benzer ürünlerle Zendaya'nın makyaj stillerinden ilham alabilirsin.

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Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar 5

TAYLOR SWIFT

İmzası: Kuyruklu eyeliner, takma kirpik, kırmızı ruj

Adını bile söylememiz makyaj stilinin gözler önüne gelmesi için yeterli. Çünkü yıllardır asla değiştirmediği, makyajın da sadık kaldığı kuralları var. Kuyruklu eyeliner onun göz makyajındaki imzalarından biri. Sevdiği ve kullandığı ton siyah. Çünkü göz rengini daha belirginleştiriyor. Çoğunlukla likit ya da keçe uçlu eyeliner tercih ediyor. Küçük yüz hatlarını belirgin göz makyajıyla kamufle eden şarkıcı, takma kirpiklerle yine gözlerine odağı çekiyor. Büyülü ve artistik bakışlarının sırrı takma kirpiklerde saklı. Göz pınarları ise her zaman aydınlık. Cildinde de yine aydınlık, pürüzsüz bir görünüm tercih ediyor. Bunun için cilt bakımını ihmal etmiyor. İyi bir cilt bakımı, iyi bir makyajın alt yapısı demek. Bolca nemlendirilmiş duru bir görünüm için hafif fondötenler tercih ediyor. Yanaklarda allığı hafif uyguluyor. Altın vuruşu ise dudaklarında kullandığı, makyajının ikinci imzası olan canlı tondaki kırmızı bir ruj ile yapıyor. Pürüzsüz dudaklar içinse dudak bakımını ihmal etmiyor.

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Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar 6

BELLA HADID

İmzası: Kusursuz cilt, kontūrle hatları vurgulama

Bella cildinin her zaman doğal ama pürüzsüz ve güzel görünmesini tercih ediyor. Bunun için de hafif ve nem sağlayan fondötenler favorisi. Dönemsel çıkan sivilce gibi kusurları kapatıcılarla gizliyor. Elmacık kemiklerini vurgulayan, çoğunlukla krem formda soft bir kontür, makyajının olmazsa olmazı. Kontürü gözlerde derinlik, burnunda incelik ve alt yüzde hatları belirginleştirmek için de uyguluyor. Gözlerinin çekik görünmesi için kirpik diplerine ince göz kalemi çekiyor ve uç kısımda uzatıyor. Kaş altını aydınlatıcıyla vurguluyor. Far ve ruj olarak hep nude tonlarını tercih ediyor. Koyu renk ruju şov ve çekimler hariç hiç kullanmıyor. Sürdüğü en koyu renk ruj kahve alt tonlu nude'lar...

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Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar 7

KENDALL JENNER

İmzası: Yüzü boyutlandırma, tek tek ayrılmış kirpikler

İyi temizlenmiş, iyi nemlendirilmiş cilt üzerine, sağlıkla Işıldayan, natürel kontürlü bir makyajı tercih ediyor. Natürel kontür için podyum makyajı yapılırken makyözlerden öğrendiği özel bir teknik olan 'under painting' ile yüzünü boyutlandırıyor. Yani fondöten uygulamadan önce yüz hatlarını belirginleştiren kontürü yapıyor sürüyor. Tüm malzemeyi fırça ile dağıtıyor. Daha çok krem daha formüllü ürünleri tercih ediyor. Krem kontür ile elmacık kemiği sonra fondöten çukurunu, jaw line'i ve saç çizgisini belirginleştiriyor. Ne de olsa kontürü icat eden de ablası Kim'den başkası değil... Eyeliner seviyor. Alt kirpik diplerine ise toz far ile bir hat çekiyor. Tane tane ayrılmış kirpikler tercihi. Bu yüzden kirpik bakımını ihmal etmiyor. Rujda takıntılı olduğu bir renk yok ama daha nötr tonlardan yana tercihini kullanıyor.

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Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar 8

SOFIA RICHIE

İmzası: Doğal makyaj, şeftali tonlarında ruj

Görkemli düğününde giydiği gelinlikleri ve minimal makyajla tüm TikTok'un en çok izlediği video olmayı başardı. Bir anda takipçi sayısı artan Richie, hayranlarına "benimle hazırlanın" diyerek giydiklerini ve makyajını sık sık paylaşıyor. Chanel'in cilt ve makyaj ürünlerini seven Richie, cildini doğal ama işıltılı gösterecek baz, nemlendirici ve fondöten kullanıyor. Gözaltına ve yüzünde gizlemek istediği sivilce gibi minik kusurlara kapatıcı uyguluyor. Bronzer ile yanak bölgesini gölgelendirerek elmacık kemiklerinin daha çok belirginleşmesini sağlıyor. Üzerine de doğal tonlarda stick allığı hafif uyguluyor. Doğal tonlarda dudak kalemi ve ruj tercih ediyor. Favorileri arasında şeftali tonları geliyor. Kirpiklerinin kıvrımlı olmasını seviyor ve mutlaka kirpik kıvırıcı kullanıyor. Bunu maskarasıyla da destekliyor. Far olarak da yine ten rengine yakın tonlarla hafif ışıltı vermeyi seviyor.

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Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar 9

ELSA HOSK

İmzası: Fondöten kullanmıyor, dudaklarını illüzyonla büyütüyor

Podyum ve özel geceler dışında günlük makyajında asla fondöten kullanmayan İsveçli model Elsa Hosk, makyajda mümkün olduğunca minimal seçimler yapıyor. Fondöten yerine teninin tonunda bir kapatıcıyı yüzünün dış kısımlarına uyguluyor. Gözaltına ise kapatıcısının bir açık tonunu tercih edip aydınlatıyor. Kontür ve allık ile elmacık kemiklerini belirginleştirip renklendiriyor. Allığı özellikle bolca kullanıp daha aydın ve freş bir görünüm yakalıyor.

Göz makyajını çok tercih etmiyor. En fazla kahve tonlarında bir göz kalemiyle kirpik diplerine belli belirsiz hat çekiyor ve bunu da fırça ile gözün dış köşesine doğru dağıtıyor. Dolgun dudaklar ise en önem verdiği ayrıntı... Bu görünüm için dudaklarını, kendi dudak renginden birkaç ton koyu dudak kalemiyle çerçeveleyip gloss ile tamamlıyor. Böylelikle daha büyük ve dolgun dudaklar elde ediyor.

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