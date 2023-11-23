Dünyaca ünlü sanatçılar makyaj ve cilt bakımlarını nasıl yapıyor? Güzellik sırlarını açıkladılar

HAILEY BIEBER

İmzası: Islak cilt goronomo ve glossy dudaklar

Makyaj ve bakım rutinini hayranlarıyla TikTok'ta sık sık paylaşan Hailey, günlük yaşamında olabildiğince doğal... No makeup-makeup onu tanımlayan makyaj. Cildini çok iyi nemlendirmesi ve cam cilt görünümü en büyük takıntısı. Kendi markasını kurduğundan beri onu kullanıyor.

Rutinini sık sık değiştirmeyen Bieber, fondöten kullanıyor. Her ne kadar ıslak ve parlak görünümü sevse de makyajını pudra ile sabitliyor. Özellikle T bölgesine yağlanmayı önlemek için uyguluyor. Dudaklarında çoğunlukla nude tonlarında gloss, jel gloss ve dudak yağı tercih ederken mutlaka dudak kalemi kullanıyor. Kaşlarına doğal ve kalkık bir görünüm vermek için de kaş jellerinden yardım alıyor. Highlighter ve allık en sevdiği ürünler arasında. Allık olarak güneşte yanmış görünümü veren tonları seviyor. Hatta krem allık ile toz allığı karıştırarak uyguluyor. Zaman zaman mavi, pembe gibi tonları denese de göz makyajında da genelde minimal. Çoğunlukla nude ve toprak tonlarında bir far uyguluyor. Topaklanmayan, kirpikleri tek tek ayıran bir maskara ile makyajını tamamlıyor. Tırnakları daima uzun ve trend yaratacak yeni renkler ve uygulamalar denemekten çekinmiyor.