Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift yeni bir rekorla müzik dünyasını sarstı

Taylor Swift, yeni albümü Speak Now (Taylor’s Version) ile yeni bir rekora daha imza attı. Müzik tarihine geçen Grammy ödüllü sanatçı, Billboard'un 200 listesinde ilk 10'a giren yaşayan ilk sanatçı oldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift yeni bir rekorla müzik dünyasını sarstı

Taylor Swift, Speak Now (Taylor’s Version) adlı albümüyle yeni bir rekora daha imza attı.

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Amerikalı şarkıcı, yaklaşık 60 yıldır aynı anda en az dört albümü Billboard'un 200 listesinde ilk 10'a giren yaşayan ilk sanatçı oldu.

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Swift'in son albümü; önceki albümleri "Midnights", "Lover" ve "Folklore" gibi, listede bir numara oldu. Billboard 200 listesi, haftalık albüm satış rakamlarıyla oluşturuluyor.

Billboard'a göre, yaşayan diğer tek sanatçı 1966'da Going Places, Whipped Cream & Other Delights, South of the Border ve The Lonely Bull albümleriyle Herb Alpert'ti.

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