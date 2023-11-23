Dünyaca ünlü soliste cinsel saldırı ve darp suçlaması

Emekli manken Sheila Kennedy, Guns N' Roses grubunun solisti Axl Rose'a cinsel saldırı ve darp suçlamalarıyla dava açtı. Kennedy, şikâyetinde Rose'un 1989'da New York'taki bir otel odasında kendisine saldırdığını iddia etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü soliste cinsel saldırı ve darp suçlaması

Ünlü solist Axl Rose hakkında yapılan şikâyette, saldırı sonucu emekli manken Sheila Kennedy'ye anksiyete ve depresyon tanılarının konulduğu ileri sürüldü. Guns N' Roses grubunun solisti Axl Rose'un avukatları yorum taleplerine yanıt vermedi.

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TAZMİNAT TALEBİ

Sheila Kennedy, davada Axl Rose'un kasten acı çektirme, duygusal stres ve cinsiyet motivasyonlu şiddet suçlamalarıyla tazminat ödemesini talep etti. BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Sheila Kennedy'nin avukatları davanın bir jüri tarafından karara bağlanmasını istedi.

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New York Eyaleti Yüksek Mahkemesi'ne başvuru, cinsel saldırı mağdurlarının orijinal zaman aşımı ne olursa olsun dava açabilmesine izin veren yasanın süresinin dolmasından birkaç gün önce yapıldı.

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FİZİKSEL VE CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Sheila Kennedy, şikâyetinde 1989'un başlarında 26 yaşında ve modelken New York'taki bir gece kulübünde Axl Rose ile tanıştığını söyledi. Rose'un birkaç saat sonra kaldığı otel suitinde kendisine fiziksel ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

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Şikayete göre Axl Rose; Sheila Kennedy ve bir başka mankeni otel odasında alkol ve uyuşturucu kullanmaya davet etti.

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"GECE İLERLEDİKÇE ONUNLA İLGİLİ FİKİRLERİM DEĞİŞTİ"

Sheila Kennedy, Axl Rose'un ilk olarak kendisini öpmesini çok dert etmediğini ancak gece ilerledikçe ünlü rockçıyla ilgili görüşlerinin değiştiğini vurguladı. Kennedy, daha sonra Rose'un diğer mankenle birliktelik yaşadıklarına tanık olduğunu anlattı. Sheila Kennedy, ardından da Axl Rose'un tartışmada kendisine fiziksel olarak saldırdığını ileri sürdü.

Sheila Kennedy, yaşandığını iddia ettiği bu olayları ilk olarak 2016'da yazdığı otobiyografisinde ve müzik endüstrisindeki tacizleri anlatan bir belgeselde dile getirmişti.

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