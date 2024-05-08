FIFA'dan TFF'ye müjdeli haber

Kaynak: AA
FIFA'dan TFF'ye müjdeli haber
FIFA, TFF Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Birimi Koordinatörü Gülhan Gündüz'e 2026 Dünya Kupası için görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Birimi Koordinatörü Gülhan Gündüz, FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası'nda "Safeguarding and Diversity Manager" (Koruma ve Çeşitlilik Yöneticisi) olarak görevlendirildi.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nda FIFA'nın üç yöneticisinden biri olarak görev yapacak Gülhan Gündüz, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

FIFA'nın büyük önem verdiği bir göreve yönetici olarak getirilmekten dolayı büyük gurur duyduğunu belirten Gündüz, hem Türkiye'yi hem de Türk kadınını temsil edeceği için mutlu olduğunu belirtti.

"3 YÖNETİCİDEN BİRİYİM"

FIFA 2026 Dünya Kupası'nın vizyonuyla bugüne dek görülmemiş bir spor organizasyonu olacağını söyleyen Gündüz, "Organizasyon 3 ayrı ülkedeki 16 stadyumda ve ilk kez 48 takımla gerçekleştirilecek. Elbette futbol global bir spor. Bizim hem çocukları önemseme hem de diğer ırklara gösterdiğimiz hoşgörü ile farkındalık sanıyorum ki orada ses buldu ve bana bir iş teklif edildi. Ben de o iş için gerekli bütün bilgilerimi verdikten sonra kabul edildiğimi öğrendim ve çok da gurur duydum. 'Safeguarding and Diversity Manager' (Koruma ve Çeşitlilik Yöneticisi) olarak gidiyorum. Üç tane yöneticiden biriyim" değerlendirmesinde bulundu.

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