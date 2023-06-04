Dünyaca ünlü tenisçi top toplayıcıyı ağlatınca diskalifiye oldu

Roland Garros'ta ilginç bir diskalifiye yaşandı.

Dünyaca ünlü tenisçi top toplayıcıyı ağlatınca diskalifiye oldu

Fransa Açık (Roland Garros) Grand Slam Tenis Turnuvası'nda çift kadınlar kategorisinde mücadele eden Miyu Kato ile Aldila Sutjiadi, oyun durduğu sırada Kato'nun vurduğu topun, toplayıcı çocuğa isabet etmesi sonucu diskalifiye edildi.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 8. günündeki çift kadınlar, 3. tur maçında ilginç bir olay yaşandı.
Marie Bouzkova ile Sara Sorribes Tormo'ya karşı ilk seti 7-6 kaybeden Kato-Sutjiadi ikilisi, 2. sette 3-1 öne geçti. Kato, skorun 30-30'a geldiği 5. oyundaki puanın ardından elindeki topu raketiyle karşı sahaya attı.
Top, kortta görevli çocuklardan birine çarptı. Kato, pozisyonun devamında çocuğun yanına giderek özür diledi.
Rakip çift, olay sonrası Kato'yu uyaran sandalye hakeminin yanına giderek çocuğun ağladığını söyledi. Maç durduğu sırada vurduğu top kazara da olsa başkasına zarar verdiği için Kato ve takım arkadaşı diskalifiye edildi.
Sutjiadi, hükmen mağlup olmalarının ardından göz yaşlarını tutamayan Kato'yu teselli etmeye çalıştı. (AA)

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