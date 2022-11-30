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36 yaşındaki ünlü yıldızdan üzücü haber geldi. Meme kanserine yakalandığını açıkladı

'Neighbours' (Komşular) dizisinde rol almasının ardından yıldızı parlayan Kate Keltie'den kötü haber geldi. Meme kanseri teşhisi konulan 36 yaşındaki oyuncu Kate Keltie'nin hastalığının vücudunun farklı bölgelerine yayıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 12:27
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Dünyaca ünlü yıldız Kate Keltie'den üzücü haber geldi.

36 yaşındaki ünlü yıldızdan üzücü haber geldi. Meme kanserine yakalandığını açıkladı
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Kate Keltie, 1999 - 2003 yılları arasında ekrana getirilen "Neighbours" adlı dizide hayat verdiği "Michelle Scully" karakteri ile hafızalarda yer edinmişti..

Kate Keltie'den üzücü haber geldi. Ünlü oyuncunun meme kanserine yakalandığı öğrenildi. Haberi doğrulayan oyuncunun, hastalığının dördüncü evre olduğu ve vücudunun farklı bölgelerine yayıldığı açıklandı.

 

Yapılan açıklamada "Bizim güzel Katie'miz, hayal bile edilemeyeni yaşıyor. O, dördüncü evre meme kanseri teşhisi aldı. Yakalandığı kanser son derece saldırgan ve bedeninin başka bölümlerine de yayıldı" ifadelerine yer verildi.

Bir mesaj paylaşan Keltie, "Herkese merhaba. Size kişisel olarak teşekkür etme fırsatı bulamadığım için üzgünüm. Benimle kalın, ben orada olacağım. Kalbimin derinliklerinden hepinize teşekkür ediyorum"

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