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Meme kanserine çare mi bulundu

İngiliz bilim insanları, meme kanseri tümörlerinin küçülmesini sağlayan yeni bir ilaç geliştirdi. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 15:40
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Meme kanserine çare bulundu

Meme kanserine çare mi bulundu
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Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) son verilerine göre 2020 yılında dünya genelinde yaklaşık 2 buçuk milyon kadına meme kanseri teşhisi kondu. Aynı zamanda hastalık aynı yıl yaklaşık 687 bin kişinin ölümüne neden oldu. Bununla birlikte uzmanlar, capivasertib’in tümörleri küçültebildiği ve meme kanserini önceki ilaçlara göre iki kat daha uzun süre durdurabildiğini vurgulayarak, milyonlarca kişinin hatatının kurtarılabileceğini müjdeledi. İngiltere’de meme kanserinin en yaygın biçimini tedavi edebilen capivasertib adlı bir ilaç "dönüm noktası" olarak nitelendi.

Uzmanlar, ABD San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu’nda ilacın üçüncü aşama kilinik denemelerinin sonuçlarının "harika" olduğunu ve bunun, hastaların ilerlemiş hastalıktan muzdarip olduklarında daha uzun yaşayabilecekleri anlamına gelebileceğini söyledi. Çalışmanın yazarları, "Hormon tedavisinin yanı sıra capivasertib'in üçüncü faz klinik denemesi, kombinasyonun en yaygın meme kanseri türünün ilerlemiş formlarına sahip hastalar için yeni tedavi olabileceğini düşündürmektedir" diye açıkladı.

Bununla birlikte Capivasertib, İngiltere’nin başkenti Londra'daki Kanser Araştırma Enstitüsü'nde (ICR) yapılan araştırmaların ardından Covid-19 hastalığı için de bir aşı geliştiren AstraZeneca tarafından üretildi. Capivasertib’şn arkasındaki araştırmacılar, ilacın kansere neden olan protein molekülü AKT'nin aktivitesini bloke ettiğini vurguladı.

Kanser Araştırma Enstitüsü’nün (ICR) CEO’su Prof. Dr. Kristian Helin, konuya ilişkin yaptığı açıklamda, "Capivasertib, en yaygın meme kanseri türünün ilerlemiş formlarının tedavisi için bir dönüm noktasıdır. ICR'de yürütülen araştırmaların ardından keşfedilen bir ilacın, üçüncü aşama denemesinde hastalar için dikkate değer faydalar gösterdiğini görmek inanılmaz derecede heyecan verici. Capivasertib bu hastalar için tamamen yeni bir tedavi seçeneği sunabilir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Helin, sonuçların daha uzun vadeli takibinin, hastaların yeni ilaç kombinasyonuyla daha uzun yaşadığını göstermesini umduğunu belirtti. Helin, "Mevcut bulgular, capivasertib'in yeni bir meme kanseri tedavisi olarak onaylanmak üzere ilaç düzenleyicilerine sunulması için zaten yeterince güçlü" diye konuştu.

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