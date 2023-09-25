Dünyaca ünlü yıldız şimdi utancından sokağa çıkamıyor. Bir zamanların efsane güzeliydi

Model olarak başladığı kariyerini oyuncu olarak sürdüren Kim Basinger, 1980'lerde ve 1990'larda gişede başarılı olan birçok filmde rol almıştı. Fakat uzun bir süredir herhangi bir projede yer almayan Basinger, yıllardır agorafobi hastalığı ile mücadele ediyor.

Agorafobi hastalığının yanı sora son dönemde yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleler nedeniyle adeta bambaşka birine dönüşen Kim Basinger, ortaya çıktı.

Agorafobi hastalığının yanı sora son dönemde yüzüne yaptırdığı estetik müdahaleler nedeniyle adeta bambaşka birine dönüşen Kim Basinger, ortaya çıktı.

KOCAMAN ŞAPKAYLA GİZLENDİ

Yıllardır agorafobi hastalığından muzdarip olan Kim Basinger, dışarı çıktığında hep kocaman şapkalarla yüzünü saklıyor. 69 yaşındaki oyuncunun tüm meraklı gözlerden sakınarak yaşamasının sebebi hastalığı.

DAHA ÖNCE İTİRAF ETMİŞTİ

Dışarı çıkma korkusu olarak da bilinen bu hastalığın pençesine düşen Kim Basinger, bu durumun evden çıkamayacağı, restoranlara gidemeyeceği ya da misafir ağırlayamayacağı bir noktaya geldiğini itiraf etmişti.

AGORAFOBİ NEDİR?

Agorafobi tıpta "paniğe ve kapana kısılmışlık, çaresizlik ya da utanç duygularına neden olabilecek yerlerden ya da durumlardan korkmayı ve kaçınmayı içeren bir tür anksiyete bozukluğu" olarak tanımlanıyor. Agorafobi hastaları bu durumlarda panik atak ve benzeri semptomlar yaşayabiliyor ya da bunu yaşayacaklarından korkarak da panik atak geçirebiliyor.