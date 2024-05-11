Beşiktaşlı İlhan Mansız'ın oğluna verdiği isim tartışma yarattı. Beşiktaşlılar şok oldu

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Beşiktaşlı İlhan Mansız'ın oğluna verdiği isim tartışma yarattı. Beşiktaşlılar şok oldu
Eski futbolcu İlhan Mansız baba oldu. İlhan-Lela Leyla çiftinin erkek bebekleri dünyaya gelirken, bebeğe verilen isim tartışma konusu oldu.

Eski Beşiktaşlı efsane futbolcu İlhan Mansız, baba olmanın sevincini yaşıyor.

Geçen yıl Azerbaycanlı Lela Leyla ile evlenen Mansız, oğlunu kucağına aldı.

İlk olarak anne-baba olacaklarının müjdesini veren çift, daha sonrasında da bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı.

Erkek bebek bekleyen çiftin oğlu dünyaya geldi.

İlhan-Leyla Mansız çiftinin bebeklerine verdiği isim ise sosyal medyanın gündemine otururken, Beşiktaşlı taraftarlar adeta şok oldu.

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OĞLUNA 'LEON' İSMİNİ VERDİ
Oğlunun dünyaya geldiği haberini sosyal medyadan paylaşan İlhan Mansız, 'Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız' notunu düştü.

İlhan Mansız'ın oğlunun ismini paylaşması sonrası verilen isim tartışma konusu oldu ve yorum yağdı.

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Oğluna Imre Leon ismini veren İlhan Mansız, hem yabancı isim koyulması hem de 'Leon' isminin Türkçesinin 'aslan' anlamına gelmesinden dolayı beğenilmedi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Anne Türk baba Türk Imre Leon? Yakıştıramadım' yorumunu yaparken, bir kullanıcı ise 'Neden Leon abi? Ben ona Imre Eagle (Kartal) Mansız diyeceğim' yorumunu yaptı.

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