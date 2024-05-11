Kaçak sığınmacı palayla araba ve binalara saldırınca dayağı yedi

109 bin kişilik ufak bir yerleşim yeri olan Wakefield, son beş yıldır yoğun bir göçmen istilası ile karşı karşıya. Bölge halkı son yıllarda atan göçmen akını sonucu güvensizlik ortamının oluştuğunu, çocuklarının tek başlarına akşamları dolaşamadığı şikayetleriyle bir kaç aydan beri yoğun gösterilere sahne olan şehirde gece geç saatlerde şok edici bir olay yaşandı.

Olayın yaşandığı anlarda balkonunda bulunan bir Wakefieldlı vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde, elinde pala bulunan bir şahsın park halindeki bir arabaya saldırıyor. Hızını alamayan saldırgan yanında bulunan barın kapısına yönelip elindeki palayla bar kapısına vurmaya başlıyor. Saldırganın bara saldırmaya başlamasından kısa bir süre sonra içeriden çıkan iki kişi, saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırıyı geçekleştiren kişinin yanında bulunan diğer şahıs ise bütün bu olanlar yaşanırken tehditler savuruyor.

Wakefield Belediye Başkanı Judy Collins, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasından kısa bir süre sonra konu hakkında açıklamalarda bulundu. Başkanın verdiği bilgilere göre saldırganların polis birimleri tarafından yakalandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada saldırganın Muhammed Han ve yanındakinin ise Haroon Khan adlı iki Pakistanlı göçmen olduğu, saldırı anında ikisinin de esrarlı olduğu açıklandı.