Gıda fiyatları aylardır dünya genelinde düşerken Türkiye'de ise yükseliyor

FAO’nun gıda fiyat endeksi şubatta yüzde 0,7 düşüş kaydederken, bir yıl öncesine göreyse yüzde 10,5 düşüş gösterdi.

FAO endeksi emtia piyasasındaki fiyatları takip ediyor. Bu nedenle düşüşün süpermarket raflarına yansıması zaman alabiliyor.

DÜNYA GENELİNDE TAHILDA CİDDİ DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU

Tahıl fiyatları şubatta bir önceki aya göre yüzde 5, geçen yıla göre yüzde 22,4 düştü.

Tahıl fiyatlarının Güney Amerika’da beklenen büyük hasat ve Ukrayna’nın sunduğu rekabetçi fiyatlar nedeniyle düştüğü kaydedildi.

TÜRKİYE’DE DURUM TAM TERSİ

Türkiye’deyse yüksek enflasyon, özellikle gıda ürünlerinde kendini hissettiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,53 artış kaydetti. Yıllık enflasyon da yüzde 67,07’ye yükseldi.

GIDA FİYATLARI ENFLASYONU ETKİLİYOR

Verilere göre, geçen ayki yüzde 4,53’lük aylık enflasyonun 2,03 puanı gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Yıllık bazdaysa yüzde 67,07’lik enflasyonun 18,5 puanı yine gıda ve alkolsüz içeceklerden kaynaklandı.