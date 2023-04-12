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Dolar Avrupa'da düşerken Türkiye'de yükseliyor

Bugünün erken saatlerinde dolar endeksi Avrupa ticaretinde gerilerken, dolar/TL ise yükselişini sürdürerek 19.31 TL'ye ulaştı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 11:35
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Avrupa'da düşen dolar Türkiye'de yükseliyor

Dolar Avrupa'da düşerken Türkiye'de yükseliyor
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Bugünün erken saatlerinde Avrupa ticaretinde gerileyen dolar endeksi, Türk lirasına karşı ise yükselişini sürdürdü. Sabah saatlerinde 19,30 seviyesini aşan dolar/TL, saat 11:32 itibarıyla yüzde 14 yükseliş ile 19,31'den işlem görüyor.

Bugün küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklandı. Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz hamlesi hakkında fikir sahibi olabilmek için mart ayı ABD TÜFE verisini takip edecek.

Bugün açıklanacak TÜFE verisinin daha önce %6 olan seviyesinden yıllık bazda %5,1'e gerilemesi beklenirken, değişken gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan önemli çekirdek enflasyonun ise aylık %0,4 artışla yıllık bazda %5,6'ya yükselmesi bekleniyor.

PİYASALARIN ÖNGÖRÜSÜ 25 PUANLIK ARTIŞ

Verilerin açıklanmasından önce piyasaların genel öngörüsü ise Fed'in mayıs ayında faiz artırım döngüsünde 25 baz puanlık bir artış daha yapacağı yönünde.

Salı günü yaptığı açıklamada faiz artırımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğini düşündüğünü belirten Philadelphia Fed Bankası Başkanı Patrick Harker ise New York Fed Başkanı John Williams ise yeni kararların gelen verilere bağlı olması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan bankacılık krizinin ortasında geçen ay faizleri 25 baz puan artıran politika yapıcıların düşüncelerini ortaya koyabilecek olan son Fed toplantısının tutanaklarının açıklanması da piyasaların yakından takip edeceği bir diğer kritik gelişme olacak.

ING analistleri, konuyla ilgili paylaştıkları bir notta, Fed'in faizlerde zirveye çok yakın olduğunu ve tutanaklarda faizlerin düşürülebileceğine dair herhangi bir işaretin piyasa üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Dolar/TL ise tüm bu gelişmelerin ortasında dolar endeksindeki gerilemeye rağmen haftanın ikinci gününü 19,2875 seviyesinden tamamladıktan sonra çarşamba günü 19,31 seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı.

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