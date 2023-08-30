Dünyada ilk kez 7 dakikada uygulanan kanser aşısı kullanımda. Tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısaltıyor

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), yaptığı açıklamada dünyada ilk kez 7 dakikada uygulanan kanser aşısının kullanımda olduğunu duyurarak tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısalttığını belirtildi.

KAYNAK: AA
Dünyada ilk kez 7 dakikada uygulanan kanser aşısı kullanımda. Tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısaltıyor

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS), bugün yaptığı açıklamada tedavi süresini yüzde 75'e kadar kısaltan ‘kanser aşısını’ kullanıma sunduğunu duyurdu. NHS, kanser aşısını sunan dünyadaki ilk kamu sağlığı servisi oldu.

NHS açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Uygulaması yedi dakika kadar kısa süren kanser önleyici enjeksiyon sayesinde bazı kanser hastalarının ilaç tedavisi süreleri dörtte üçe kadar kısalacak.

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) onaylamasının ardından İngiltere'deki NHS, her yıl yüzlerce hastaya yedi dakikalık enjeksiyonu uygulayan dünyadaki ilk sağlık sistemi olacak.
Şu anda hastalar yaşamı uzatan immünoterapi atezolizumab'ı hastanede ilaç transfüzyonu yoluyla doğrudan damarlarına alıyor. Uygulanması genellikle yaklaşık 30 dakika sürüyor, ancak damara ulaşmanın zor olduğu bazı hastalarda bu süre bir saate kadar çıkabiliyor.

Atezolizumab, hastanın kendi bağışıklık sistemini kanserli hücreleri arayıp yok edecek şekilde güçlendiren bir immünoterapi ilacıdır. Tedavi şu anda akciğer, meme, karaciğer ve mesane dahil olmak üzere çeşitli kanser türlerine sahip NHS hastalarına transfüzyon yoluyla sunuluyor.”

NHS Ulusal Kanser Direktörü Profesör Peter Johnson şunları ifade etti:

“Bu tedavinin dünyada ilk kez uygulamaya konması, yüzlerce hastanın hastanede daha az zaman geçirebileceği ve NHS kemoterapi ünitelerindeki değerli zamanlarını harcamayacakları anlamına gelecektir.”

İlgili Haberler
Kanser tedavisinde umut olan bitki ortaya çıktı
Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Son Haberler
Kaybolan İstiklal Madalyası'nın öyküsünü Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız açıkladı Spor
Kaybolan İstiklal Madalyası'nın öyküsünü Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız açıkladı
Ukrayna’dan Rus havalimanına saldırı: askeri uçak hasar gördü Dünya
Ukrayna’dan Rus havalimanına saldırı: askeri uçak hasar gördü
Beşiktaş'a Amartey şoku! Kiev maçında yok Spor
Beşiktaş'a Amartey şoku! Kiev maçında yok
İşte "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emrinin belgesi ve Türkçesi Güncel
İşte "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir" emrinin belgesi ve Türkçesi
İsviçre'de bu yıl "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı Dünya
İsviçre'de bu yıl "en sıcak dördüncü ağustos" yaşandı
Tavaf eden hacı adayına Kabe polisi müdahale etti Dünya
Tavaf eden hacı adayına Kabe polisi müdahale etti
Şüphe üzerine durduruldu. Üstünden bakın ne çıktı Güncel
Şüphe üzerine durduruldu. Üstünden bakın ne çıktı