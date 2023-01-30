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Salon hokeyine VAR sistemi geliyor. Dünyada ilk olacak

Salon hokeyinde video asistan hakem uygulaması dünyada ilk kez Türkiye'de kullanılacak.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 18:11
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Dünyada ilk olacak. Salon hokeyine VAR sistemi geliyor

Salon hokeyine VAR sistemi geliyor. Dünyada ilk olacak
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Türkiye Hokey Federasyonu, dünyada ilk kez salon hokeyinde "video asistan hakem" uygulaması kullanacaklarını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, uygulamanın bu hafta itibarıyla oynanacak Erkekler Salon Süper Lig 2. etap maçlarında kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, dünyada ilk kez salon hokeyinde video asistan hakem uygulaması kullanacak ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

Oyunda hızlı, etkin ve doğru karar verilebilmesi için uygulamayı kullanma kararı aldıklarını aktaran Karakan, "Oyunun hızlı oynanması ve pozisyon takibinin güçlüğü nedeniyle daha önce denenmemiş olan bu uygulamayı başarılı bir şekilde uygulayabileceğimiz inancıyla hayata geçirdik.

Kullanacağımız video asistan hakem sisteminin Avrupa başta olmak üzere tüm uluslararası hokey paydaşlarına örnek olmasını diliyorum.

Sahada kazandığımız uluslararası başarılarını yanı sıra teknolojiyi, yeniliği ve gelişimi takip eden, üreten ve uygulayan örnek federasyon olma amacındayız. Bu amaç doğrultusunda da çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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