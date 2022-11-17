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Uzmanından korkutan bebek açıklaması

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “Dünyada yılda 15 milyon bebek prematüre olarak doğarken, 1 milyonun üzerinde bebek bu nedenle 1 yaşını tamamlayamadan hayatını kaybediyor. Erken doğum hastalık olarak algılanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 16:08
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Dünyada yılda 15 milyon bebek prematüre doğuyor

Uzmanından korkutan bebek açıklaması
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İHA'nın haberine göre; Mor temayla süslenen salonda bir araya gelen aileler ve çocukları, müzik ve ikramlıklar eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. Etkinliğe ailelerin dışında, hastane hekim, hemşire ve yöneticileri katıldı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelerin prematüre doğum oranlarının yüzde 5-18 arasında değiştiğini ifade ediyor. DSÖ verilerine göre, dünyada yılda 15 milyon bebek prematüre olarak doğarken, 1 milyonun üzerinde bebek bu nedenle 1 yaşını tamamlayamadan hayatını kaybediyor. Prematüre doğum oranları Türkiye'de de dünyadakine benzer bir seyir izliyor. 2021'de doğan 1 milyon 79 bin 842 bebeğin yüzde 12'si prematüre olarak dünyaya geldi. Bu bebeklerin yüzde 88,5'i 32-36 haftalıkken, yüzde 11,5'i de 32 haftanın altında hayata merhaba diyor” ifadelerini kullandı.

Erken doğum hastalık olarak algılanmamalı

Bebek ve anne adayları için en sağlıklı seçeneğin zamanında ve normal doğum olduğunu ancak bebeğin sağlığı için bazı riskler oluştursa da erken doğumun hastalık olarak algılanmaması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Çebi, “Prematüre bebekler de normal gelişim süreci geçirebilecek üretken ve sağlıklı bir yaşam kapasitesine sahipler ancak bu kapasiteyi kendi başlarına harekete geçirme noktasında sorunlarla karşılaşabiliyorlar. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün gelişen bilgi ve teknolojik ilerlemeler, hastanelerde yenidoğan bakımıyla ilgili sunulan hizmetler, prematüre bebeklerin yaşatılması ve sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasını sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Bizler prematüre bebeklerimizin her daim yanındayız”

Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Çebi, “Bizler hastanemizde erken doğumla dünyaya gelen, zorlu şartlarda hayata tutunmaya çalışan prematüre bebeklerimizle bu anlamlı günü kutluyoruz. Hastanemizin yenidoğan ekibi, prematüre bebeklerimizi sağlıklı bir hayata hazırlıyor. Bizler sürekli prematüre bebeklerimizin yanındayız. Tedavi gören yüzlerce bebeğimizle birlikte onların bu gününü kutladık. Hepsine hayatlarında sağlık diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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