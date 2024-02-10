Dünyadaki sevgililere 70 milyon Türk çiçeği

14 Şubat Sevglileri Günü yaklaşıyor. Antalya'da seralarda çiçek üretimi yapanlar da harıl harıl çalışıyor. Antalya'daki seralarda Türkiye'deki kesme çiçek üretiminin büyük bir bölümünü gerçekleştiriyor. Ocak ayında başlayan "Sevgililer Günü" hareketliliği, yurt dışı satışları için sona gelindi. Dünyanın dört bir yanındaki sevgililer için hazırlanan rengarenk özel kesme çiçek koleksiyonları, paketlenerek yola çıktı. İç piyasa için ise seralardaki hummalı çalışma devam ediyor.

7 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dumancı, Sevgililer Günü yurt dışı siparişlerini tamamladıklarını söyledi.

70 milyon dal çiçek siparişini hazırladıklarını ifade eden Dumancı'ya göre 7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Kesme çiçek ihracatında Avrupa ülkeleri başta geliyor. Üretimin büyük bir bölümü İngiltere ve Hollanda'ya gidiyor. Bu sene Romanya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden de ciddi talepler var.

Çiçek sektörünün Sevgililer Günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü gibi özel günlerde daha hareketli olduğuna işaret eden Dumancı, her özel güne göre farklı renklerde üretim yapıldığını kaydetti.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel üretim ise kırmızı renkli çiçekler oldu. Sektörün bu yılki ihracatı 180 milyon dolar oldu.