Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası Para Fonu IMF bu yılda dünyanın en büyük ekonomilerini açıkladı. Liste herkesi şaşırttı.

Türkiye yıllık 1.15 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla ve 13,380 dolarlık kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla ile listenin 17. sırasına yerleşti.