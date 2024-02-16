Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?

Uluslararası Para Fonu IMF bu yılda dünyanın en büyük ekonomilerini açıkladı. Liste herkesi şaşırttı.
Türkiye yıllık 1.15 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla ve 13,380 dolarlık kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla ile listenin 17. sırasına yerleşti.
Öte yandan IMF'nin raporuna göre Türkiye ekonomisi bu yıl %3,1'lik bir büyüme gösterecek.
Japonya ise üçüncü sıradaki yerini Almanya'ya kaptırdı.
İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİSİNE SAHİP ÜLKELER:
ABD - 27,974 trilyon dolar
Çin - 18,566 trilyon dolar
Almanya - 4,730 trilyon dolar
Japonya - 4,291 trilyon dolar
Hindistan - 4,112 trilyon dolar
Birleşik Krallık - 3,592 trilyon dolar
Fransa - 3,182 trilyon dolar
İtalya - 2,280 trilyon dolar
Kanada - 2,242 trilyon dolar
Brezilya - 2,272 trilyon dolar
Meksika - 1,992 trilyon dolar
Rusya - 1,924 trilyon dolar
Güney Kore - 1,784 trilyon dolar
Avustralya - 1,696 trilyon dolar
İspanya - 1,685 trilyon dolar
Endonezya - 1,541 trilyon dolar
Türkiye - 1,340 trilyon dolar
Hollanda - 1,167 trilyon dolar
Suudi Arabistan - 1,112 trilyon dolar
İsviçre - 977,95 milyar dolar