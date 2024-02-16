Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada?
Kaynak: Haber Merkezi
Uluslararası Para Fonu en büyük ekonomiye sahip ülkeleri sıraladı. Bakın Türkiye listenin kaçıncı sırasında...
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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 1

Uluslararası Para Fonu IMF bu yılda dünyanın en büyük ekonomilerini açıkladı. Liste herkesi şaşırttı.

Türkiye yıllık 1.15 trilyon dolarlık gayrisafi yurt içi hasıla ve 13,380 dolarlık kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla ile listenin 17. sırasına yerleşti.

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 2

Öte yandan IMF'nin raporuna göre Türkiye ekonomisi bu yıl %3,1'lik bir büyüme gösterecek.

Japonya ise üçüncü sıradaki yerini Almanya'ya kaptırdı.

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİSİNE SAHİP ÜLKELER:

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 3

ABD - 27,974 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 4

Çin - 18,566 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 5

Almanya - 4,730 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 6

Japonya - 4,291 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 7

Hindistan - 4,112 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 8

Birleşik Krallık - 3,592 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 9

Fransa - 3,182 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 10

İtalya - 2,280 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 11

Kanada - 2,242 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 12

Brezilya - 2,272 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 13

Meksika - 1,992 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 14

Rusya - 1,924 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 15

Güney Kore - 1,784 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 16

Avustralya - 1,696 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 17

İspanya - 1,685 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 18

Endonezya - 1,541 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 19

Türkiye - 1,340 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 20

Hollanda - 1,167 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 21

Suudi Arabistan - 1,112 trilyon dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 22

İsviçre - 977,95 milyar dolar

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Dünyanın en büyük ekonomileri açıklandı. Türkiye kaçıncı sırada? 23
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