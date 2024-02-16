Borsa haftanın son iş gününe yükselişle başladı

İstanbul Borsası BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 32,32 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak, haftanın son iş gününe 9.274,48 puandan giriş yaptı.

Borsada, hem bankacılık hem de holding endeksi yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksler yükseliş kaydetti. En fazla kazandıran ise yüzde 0,96 ile bilişim endeksi oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünü yüzde 1,87 değer kazancıyla 9.242,15 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.282,89 puana taşıdı.

Analistlere göre küresel pay piyasaları, teknoloji şirketleri öncülüğünde haftanın son işlem gününe pozitif bir seyirle başladı. Bugün gözlerin ABD'nin üretici enflasyonu verilerinde olacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun gala yemeği Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih, 2030 vizyonu çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirebilmek için ciddi adımlar atacaklarını ifade etti. Uluslararası şirketlerle yaklaşık 1 trilyon 800 milyar dolarlık yatırım fırsatından bahsettiklerini kaydeden Khalid Al-Falih Türk firmaları bu yatırım alanlarından en çok istifade eden firmalar olması temennisinde bulundu.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.