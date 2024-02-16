Dolar vites artırdı. Altın ve euro da peşine takıldı

Kaynak: Haber Merkezi Abdullah İstenci
Dolar vites artırdı. Altın ve euro da peşine takıldı
Dolar piyasalarda fırtına gibi esiyor. Dolar yeni güne tüm zamanların yeni rekoruyla girdi. Bir bu yetmiyormuş gibi altın ve euro da tıpkı dolar gibi vitesini yükseltti.

Dolar, altın ve euro fırtına gibi...Her üçü de TL karşısındaki yükselişini sürdürüyor. Dolar haftanın son iş günü vites artırdı, kuruş kuruş yükselen dolar 30,80 TL'ye yükseldi. Artık, 31 liraya 20 kuruşluk bir ara kaldı. Geçen hafta 20 kuruşluk o ilerlemeyi yapmıştı. Dolar aynı viteste giderse, ünlü yatırım bankalarının tahminlerinin tutmasını sağlayacak.

Doların bugünkü kuru olan 30,80 TL tüm zamanların rekoru olarak, kayıtlara düştü. Piyasaların kapalı olduğu saatlerde Dolar 31 TL'yi de gördü. Yeni yılda hergün rekor tazeleyen Dolar 1,5 aylık kaybı yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

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ALTIN VE EURO DA DOLARIN PEŞİNE TAKILDI

Piyasalarda altın ve euro da tıpkı dolar gibi vites artırdı. Saat 08,45 itibarıyla euro 33,16 TL'den fiyatlandı. Euronun dünkü kapanış fiyatı ise 32,98 TL'di.

Ons altın da Gram altın da haftanın son iş gününe yükselişle girdi. Gram altının dünkü fiyatı 1.968 TL olarak kayıtlara geçerken bugüne 16 liralık bir artışla 1.984 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını 13 Bin 776, Ceyrek altın da 3 bin 354 lirasan fiyatlandı. Ons altın da 2 bin dolar barajının üstüne çıkıp, 2.003 dolara yükseldi.

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