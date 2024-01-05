Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk yolculuğuna hazırlanıyor

CNN'de yer alan habere göre, 364 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanını eline geçirecek olan Icon of the Seas (Denizlerin Simgesi), 27 Ocak’ta Florida’dan yola çıkacak.

Dev gemi yola çıkmadan önce bazı denetimlerden geçmek için Porto Riko’ya götürüldü. Limanda görüntülenen dev geminin tüm ihtişamı gözler önüne serilmiş oldu.

Yola çıkmadan önce hazırlıkların devam ettiğini belirten yetkililer, geminin 5 bin 610 misafire ev sahipliğini yapacağını ve 2 bin 350 mürettebatın görev alacağını açıkladılar.

Icon of the Seas, 27 Kasım 2023'te Finlandiya'nın Turku kentindeki Meyer Turku tersanesinde resmi olarak Royal Caribbean'a teslim edilmişti.

İnşası 900 gün süren dev geminin, Karayipler çevresindeki ilk gezisine 27 Ocak’ta çıkacağı bildirildi.

Yaklaşık 250 bin sıvılaştırılmış doğal gaz ile çalışan dev gemi, bünyesinde 7 yüzme havuzu, 6 su kaydırağı bulunuyor.