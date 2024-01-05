Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk yolculuğuna hazırlanıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Reyhan Altay Aşan
Dünyanın en büyük yolcu gemisi ilk yolculuğuna hazırlanıyor
Dünyanın en büyük yolcu gemisi, bu ayın sonunda gerçekleştireceği ilk yolculuk için itina ile hazırlanıyor.

CNN'de yer alan habere göre, 364 metrelik uzunluğuyla dünyanın en büyük yolcu gemisi unvanını eline geçirecek olan Icon of the Seas (Denizlerin Simgesi), 27 Ocak’ta Florida’dan yola çıkacak.

Dev gemi yola çıkmadan önce bazı denetimlerden geçmek için Porto Riko’ya götürüldü. Limanda görüntülenen dev geminin tüm ihtişamı gözler önüne serilmiş oldu.

Yola çıkmadan önce hazırlıkların devam ettiğini belirten yetkililer, geminin 5 bin 610 misafire ev sahipliğini yapacağını ve 2 bin 350 mürettebatın görev alacağını açıkladılar.

Icon of the Seas, 27 Kasım 2023'te Finlandiya'nın Turku kentindeki Meyer Turku tersanesinde resmi olarak Royal Caribbean'a teslim edilmişti.

İnşası 900 gün süren dev geminin, Karayipler çevresindeki ilk gezisine 27 Ocak’ta çıkacağı bildirildi.

Yaklaşık 250 bin sıvılaştırılmış doğal gaz ile çalışan dev gemi, bünyesinde 7 yüzme havuzu, 6 su kaydırağı bulunuyor.

ap24002765384871.jpg

ap24002766263400.jpg

ap24002766328757.webp

ap24002768032806.jpg

ap24002770605158.jpg

Son Haberler
Şiddetli yağışın tetiklediği toprak kayması az daha evleri yutuyordu Gündem
Şiddetli yağışın tetiklediği toprak kayması az daha evleri yutuyordu
Dev kaya yola düştü. Araç olmaması felaketi önledi Gündem
Dev kaya yola düştü. Araç olmaması felaketi önledi
Yakıtı biten aracı polis 2 km itip benzinliğe götürdü Gündem
Yakıtı biten aracı polis 2 km itip benzinliğe götürdü
Flaş... Flaş... Kuzey Kore Güney Kore’ye saldırdı Dünya
Flaş... Flaş... Kuzey Kore Güney Kore’ye saldırdı
Torbacı sosyal medyada ifşa etti. Polis 12 kişiyi gözaltına aldı Gündem
Torbacı sosyal medyada ifşa etti. Polis 12 kişiyi gözaltına aldı
Acarlar Longozu 2023'te ziyaretçi akınına uğradı Kültür Sanat
Acarlar Longozu 2023'te ziyaretçi akınına uğradı
Sosyal medyada gördüğü reklama tıkladı, dünyası karardı Gündem
Sosyal medyada gördüğü reklama tıkladı, dünyası karardı