Dünyanın en fakir ülkesi kan gölüne döndü

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso'da orduyu hedef alan saldırıda 32 gönüllü milis ve 10 asker yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkesi kan gölüne döndü

AA'nın haberine göre, Burkina Faso'da orduyu hedef alan saldırıda 32 gönüllü milis ve 10 asker yaşamını yitirdi. Ordudan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Yatenga ilçesindeki gönüllü milis karargahı kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradı.

Saldırıya karşılık vermek üzere bölgeye intikal eden askerlerle teröristler arasında çıkan çatışmada 10 asker ve 32 gönüllü milis hayatını kaybetti. Olayda 33 kişi yaralandı, en az 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso'da, 2015'ten bu yana komşu ülke Mali'deki El Kaide ve IŞİD bağlantılı terörist gruplar sık sık saldırı düzenliyor.

Son olarak geçen haftalarda Nijer sınırına yakın iki köye düzenlenen saldırılarda 44 kişi ölmüş, şubatta da kuzeyde düzenlenen başka bir saldırıda 51 asker yaşamını yitirmişti.

Artan saldırılar nedeniyle ay başında Genelkurmay Başkanı görevden alınmış, yerine Celestin Simpore getirilmişti.

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