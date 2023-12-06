Dünyanın en güçlü 100 kadını açıklandı. Listede Türkiye’den de bir isim var

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Forbes, geleneksel “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını” listesini açıkladı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, listeye 19 yıldır girmeyi başaran tek Türk kadını olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl 81’inci sırada bulunan Güler Sabancı, bu yıl 4 basamak yükselerek, listenin 77’nci sırasında yer aldı.

Listenin birinci sırasında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bulunurken, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ikinci, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise üçüncü sırada yer aldı.

Forbes yazarı Maggie McGrath “Taylor Swift’in Hüküm Devri: Milyarder Pop Yıldızı Niçin Dünyanın En Güçlü Kadınlarından Biri Oldu” başlığıyla Swift’in Forbes’teki yükselişini ele aldı.

FORBES: TAYLOR SWIFT ETKİSİ

Eras turnesinin rekor kıran başarısı sayesinde Taylor Swift, Ekim ayında milyarder oldu. Jay-Z (net serveti: 2,5 milyar dolar) ve Rihanna (1,4 milyar dolar) gibi isimlerin arasına katılarak on haneli statüsüne ulaştı.

KİMSE ŞÜPHE EDEMEZ

Çalışma ekonomisti ve Chicago Üniversitesi profesörü Carolyn Sloan, Swif hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Aslında pek çok sektörde faaliyet gösteren büyük bir şirket gibi" diyor. “İzleyici kitlesi o kadar uzun süredir o kadar genç ve o kadar kadın ki, insanlar bu şeyin ekonomik açıdan ne kadar büyük olabileceğini hafife almış olabilir. Bugün kimsenin bundan şüphe ettiğini sanmıyorum."

MAHSA AMİNİ

Forbes 2022 Dünya'nın En Güçlü 100 Kadını listesinde yer alan 22 yaşındaki Mahsa Amini, İran ahlak polisi tarafından başörtüsünü uygunsuz şekilde taktığı gerekçesiyle önce tutuklanmıştı. Amini, 3 gün sonra hala polis gözetimindeyken hayatını kaybetmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından İran genelinde protestolar patlak verdi. Protestolara başörtülerini yırtan, saçlarını kesen ve "kadın, yaşam, özgürlük" sloganını benimseyen kadınlar öncülük etti.

LİSTEDE YER ALMA NEDENİ FARKLI

Ancak Amini'nin ölümünün gücü ve Forbes'un listesinde yer almasının nedeni, rejimin kadınlara yönelik muamelesine karşı bir tepki olarak başlayan bu hareketin, rejim değişikliği çağrısı yapan ve tüm dünyada tanınan devrimci bir harekete dönüşmüş olması. Amini'nin adı sadece teokratik hükümetin vatandaşlarına uyguladığı baskıyla eş anlamlı hale gelmekle kalmadı, aynı zamanda 30 Kasım itibariyle 79 milyon kez kullanılan bir hashtag'e dönüştü.

Amini'nin bulunduğu listenin ilk sırasında ise Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen alıyor.

Listenin ikinci sırasında yer alan Christine Lagarde bir avukat ve politikacıdır. 1 Kasım 2019 tarihinden beri Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Lagarde 2009 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en güçlü 17. kadın olarak yer almıştı. Listedeki diğer güçlü kadınlar ise 39 CEO, 10 devlet başkanı ve toplam 115 milyar dolar değerinde 11 milyarder olarak yerlerini aldılar.

LİSTE DÖRT ANA ÖLÇÜTE GÖRE BELİRLENDİ

Fobes listesi dört ana ölçüte göre belirlendi: para, medya, etki ve etki alanları. Siyasi liderler için gayri safi yurt içi hasıla ve nüfus, şirket liderleri için gelirler ve çalışan sayıları, medyada bahsedilenler ve hepsinin erişimi göz önüne alındı. Sonuçta statükoyla mücadele eden kadınlardan oluşan bir koleksiyon ortaya çıktı.

Listede yer alan ilk on şöyle:

1 Ursula von der Leyen

2 Christine Lagarde

3 Kamala Harris

4 Mary Barra

5 Abigail Johnson

6 Melinda French Gates

7 Giorgia Meloni

8 Karen Lynch

9 Julie Sweet

10 Jane Fraser

Listenin devamı ise şu şekilde: