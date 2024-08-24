Dünyanın en güçlü orduları açıklandı. Türkiye sıralamada bakın kaçıncı oldu!

Küresel güvenlik ve savunma alanında uzmanlaşmış analizciler tarafından hazırlanan rapora göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya genelindeki konumu dikkatle değerlendirildi.

ABD merkezli Global Firepower şirketi, her yıl düzenli olarak dünyanın en güçlü ordularını sıralayan kapsamlı bir liste yayımlıyor. 2023 yılı için açıklanan bu listede, ABD birinci sırada yer alırken, onu Rusya ve Çin izledi. Geçen yıl listede 13. sırada bulunan Türkiye, bu yıl önemli bir yükselişle 11. sıraya yerleşti.

145 ülkenin değerlendirildiği bu sıralama, orduların hareket kabiliyeti, sahada uzun süreli operasyon yapabilme kapasitesi gibi birçok faktör göz önünde bulundurularak oluşturuldu.

Türkiye, askeri kapasitesini artırarak ve yeni savaş kazanımları elde ederek, geçen yıla göre iki basamak birden yükselmeyi başardı. Bu performansıyla Türkiye, birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

İlk 20'de yer alan ülkeler arasına giren Türkiye, dünya çapında askeri gücünü bir kez daha kanıtlamış oldu.

iŞTE EN GÜÇLÜ ORDUYA SAHİP 20 ÜLKE

1-ABD

2-Rusya

3-Çin

4-Hindistan

5-Birleşik Krallık

6-Güney Kore

7-Pakistan

8-Japonya

9-Fransa

10-İtalya

11-Türkiye

12-Brezilya

13-Endonezya

14-Mısır

15-Ukrayna

16-Avustralya

17- İran

18-İsrail

19-Vietnam

20-Polonya