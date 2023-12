Dünyanın en iyi PUBG oyuncuları İstanbul’da belli olacak. Tam 86 milyon lira ödül dağıtılacak

Espora olan ilgi her yaş gruplarında artmaya devam ediyor. Özellikle gençlerin yoğun talep gösterdiği sektör her geçen yıl büyümeye devam ederken bu alandaki etkinlikler de hızla artıyor.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE da neredeyse tüm dünyada büyük bir heyecanla oynanan oyununun Dünya Kupası Büyük Finalleri’ni bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenleyecek. İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacak PUBG MOBILE Dünya Kupası (PMGC) Büyük Finalleri, 8 – 10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinlikte PMGC’nin Lig Aşaması’nı başarıyla tamamlayan ve davetli takımlar mücadele edecekken 10 farklı ülkeden 16 başarılı PUBG MOBILE takımı boy gösterecek. Bu takımların arasında geçtiğimiz yılın Dünya Şampiyonu olan ve 10 milyon TL’ye yakın ödül toplayan Türk takımı S2G Esports da bulunuyor.

HADİSE KONSER VERECEK

PUBG MOBILE Dünya Kupası kapsamında başarılı takımlara toplamda 86 milyon TL’yi aşkın (3 milyon dolar) ödül dağıtılıyor. Bu paranın 44 milyon TL’ye yakın kısmı Lig Aşaması’nda verildi, kalan 42 milyon TL’yi aşan ödül ise İstanbul’daki Büyük Finallerde dağıtılacak.

Turnuva, PUBG MOBILE Türkiye ve PUBG MOBILE Esports Türkiye’nin Youtube, Tiktok ve Facebook kanallarından tüm dünyaya canlı olarak yayınlanacak. Rapçi Ceza, 8 Aralık günü sahne alacakken pop müziğin efsane isimleri, Ece Seçkin ve Hadise ise 9-10 Aralık tarihlerinde dinleyicileriyle buluşacak.

PUBG MOBILE, 2017 yılında interaktif eğlence dünyasını kasıp kavuran PUBG: BATTLEGROUNDS'u temel alıyor. En fazla 100 oyuncu uzak bir adaya paraşütle inerek kazanan her şeyi alır hesaplaşmasında savaşıyor. Oyuncular kendi silahlarını, araçlarını ve malzemelerini bulmalı ve daralan bir oyun alanında zorlayan görsel ve taktiksel açıdan zengin bir savaş alanında her oyuncuyu yenmelidir.

FİNALİSTLER ARASINDA 3 MOĞOL TAKIMI VAR

Dünya Kupası’nı kazanmak için İstanbul’a ayak basan PUBG MOBILE takımları ve final yolculukları ise şöyle:

S2G Esports, 1000 puan ile lider bitirdiği PMGC Ülke Puanı sıralaması sayesinde ülkemizde düzenlenen Büyük Finallere ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katılma hakkı kazandı.

Çin Ligi'ni 1’inci sırada bitiren Titan E-Sports Club, PMGC 2023 Büyük Finalleri’ne doğrudan katılım hakkı kazandı.

Brezilya temsilcisi Loops, 220 puanla Yeşil Grup’u 1’inci sırada tamamlayarak, Büyük Finaller’e kaldı.

Brezilya temsilcisi Alpha7 ekibi 204 puanla Yeşil Grup’u 2’nci sırada tamamlayarak, Büyük Finaller’e kaldı.

Moğolistan temsilcisi Stalwart Esports ekibi 198 puanla Yeşil Grup’u 3’üncü sırada tamamlayarak, Büyük Finaller’e kaldı.

Güney Kore temsilcisi NS Redforce ekibi 203 puanla Kırmızı Grup’u 1’inci sırada tamamlayarak Büyük Finaller’e kaldı.

Çin temsilcisi Six Two Eight ekibi 186 puanla Kırmızı Grup’u 2’nci sırada tamamlayarak, Büyük Finaller’e kaldı.

Endonezya temsilcisi Morph GPX ekibi 178 puanla Kırmızı Grup’u 3’ncü sırada tamamlayarak, Büyük Finaller’e kaldı.

Kazakistan temsilcisi Major Pride ekibi 183 puanla Sarı Grup’u 1’inci sırada tamamlayarak, Büyük Finaller’e kaldı.

Moğolistan temsilcisi 4Merical Vibes 177 puanla Sarı Grup’u 2’nci sırada tamamladı.

Çin temsilcisi Weibo Gaming ekibi 173 puanla Sarı Grup’u 3’ncü sırada tamamlayarak, Büyük Finaller’e kaldı.

Vietnam temsilcisi D’Xavier108 puanla Son Şans aşamasını 1’inci sırada tamamladı.

Endonezya temsilcisi Persija Evos 92 puanla Son Şans aşamasını 2’nci sırada tamamladı.

Tayland temsilcisi FaZe Clan ekibi 87 puanla Son Şans aşamasını 3’üncü sırada tamamlayarak, Büyük Finaller’e kaldı.

Moğolistan temsilcisi IHC Esports ekibi 85 puanla Son Şans aşamasını 4’üncü sırada tamamladı.

Malezya temsilcisi Yoodo Alliance ekibi 82 puanla Son Şans aşamasını 5’inci sırada tamamlayarak, Büyük Finaller’e kaldı.