Türkiye’nin puanları çakıldı. Dünyanın en kötü beslenen ülkeleri açıklandı. Hani bu mu ekonomisi uçan Türkiye

Posta’da yer alan habere göre; Bilim ve sağlık alanlarında ne kadar ilerlense ve ortalama bir insanın beslenme düzeni için en iyi yöntemler ortaya konulmaya çalışılsa da aslında 30 yılda insanlık beslenme alışkanlıklarında neredeyse yok denecek kadar az ilerleme kaydedildiği görüldü.

Tufts Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, 1990’dan 2018’e kadar hangi ülkelerin en sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip olduğunu ve bu dönemde diyetlerin ne kadar değiştiğini ölçmek için Küresel Diyet Veritabanı’nda listelenen 185 ülkeden veri topladığı bildirildi.

Çalışma sonunda uzmanlar, genel diyet sağlığında küçük ama anlamlı bir artış gözlemlese de belirli ülkeler arasında büyük eşitsizlikler olduğunu gördüler. Çalışmaya göre; Güney Asya en sağlıklı diyete sahipken, Latin Amerika’da yaşayan insanlar en az sağlıklı yiyeceklerle besleniyor.

TÜRKİYE’NİN PUANI DÜŞÜK

Çalışma, Türkiye’yi çocukların beslenme alışkanlıklarına göre puanladığında 28-31 puan verirken, yetişkinlerin beslenme alışkanlıkları için 37-40 arasında bir puan veriyor. Bu puanlara bakıldığında Türkiye’nin, hem yetişkin hem de çocukların beslenme alışkanlıklarında, listenin ilk sırasında yer alan ülkelerle arasında ciddi bir fark olduğu ortaya çıkıyor.

Çalışmaya göre; Güney Asyalılar 45.7 puan alarak en iyi beslenme alışkanlığını kaydettiler. Tüm dünyada ise sadece on ülke 50’nin üzerinde puan aldı. Araştırmacılar bunun küresel nüfusun yüzde birinden daha azını oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Listenin bir diğer dikkat çeken ismi ise İran oldu. İran, son 30 yılda diyet kalitesi puanını 12 puan artırdı. Amerika Birleşik Devletleri 4,5 puan kazanarak dünyanın en büyük ikinci artışına sahip ülkesi oldu.

ABD LİSTENİN EN SONUNDA

Brezilya, Mısır ve Meksika’nın ardından en kötü diyetlere sahip ülkeler arasında ise Amerika Birleşik Devletleri’nin yer alması dikkat çekti.

Özellikle Batı’da kötü beslenme alışkanlıkları görülse de araştırmacılar, dünyanın dört bir yanının bir obezite kriziyle karşı karşıya kaldığına dikkat çektiler.

Ayrıca yakın tarihli bir araştırmada da kanser vakalarında küresel bir artış görülmesinin kötü beslenme ile bağlantılı olabileceği gündeme getirilmişti. Uzmanlar, dünya çapında yaklaşık dört ölümden birinin kötü beslenmeye bağlanabileceğini söylüyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 1’İNDEN DE AZ

Araştırmacılar, çalışma için 28 yıl boyunca 185 ülkeden veri topladı. Her ulusun ortalama diyeti, her yıl sıfırdan 100’e kadar bir ölçekte yerleştirildiği bildirildi.

Baklagiller, kabuklu yemişler, kepekli tahıllar, omega-3 yağ asidi açısından zengin deniz ürünleri ve nişastalı olmayan sebzeler gibi yiyecekler en sağlıklı; şekerle tatlandırılmış içecekler ve kırmızı et ise en az sağlıksız olarak kabul edildiği vurgulandı.

Araştırmacılar, dünyanın genel diyet puanının 40,3 civarında olduğunu ve 1990 ile 2018 arasında küçük ama anlamlı bir 1,5 puanlık kazanç yaşandığını ifade ettiler.