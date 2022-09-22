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Ekonomistlerin ağır topu Şeref Oğuz enflasyon belasının ne zaman biteceğini açıkladı. O da AKP giderse

Ekonomistlerin ağır topu Şeref Oğuz, köşesinde son gelişmeleri değerlendirdi. Oğuz, enflasyonun açtığı hasarı önümüzdeki 5 yıl daha çekeceğimizi söyledi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 17:05
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Ekonomistlerin ağır topu Şeref Oğuz enflasyon belasının ne zaman biteceğini açıkladı. O da AKP giderse

Ekonomistlerin ağır topu Şeref Oğuz enflasyon belasının ne zaman biteceğini açıkladı. O da AKP giderse
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Ekonominin ağır toplarından Şeref Oğuz, Dünya gazetesindeki köşesinde son gelişmeleri değerlendirdi.

Oğuz "Geri dönülmez ekonomi hasarı neticesinde çok büyük bedel ödenecektir. Ne yazık ki bunun kısa ve kolay bir tedavisi yoktur" değerlendirmesine bulunarak, "Ekonomi can çekişiyor. Neden peki? Çoklu organ yetmezliği yaşıyor çünkü... Bu durum; ekonomik hayatı felç etmiş vaziyette. Öyle ki enflasyon açıklanıyor '“TÜİK verileri acaba doğru mudur' diyoruz. Tek tek sepet verilerini inceliyor; alternatif kurum seçeneklerine bakıyoruz. Çünkü TÜİK organı yetersiz. TCMB, para politikası kurulu toplanıyor faiz kararı çıkıyor; ama biz bu kararın önemsizleşen etkisini konuşuyoruz.  Çünkü TCMB organı yetersiz. Borsada en derinlikli hisselerde %150’lik yükselişler %40’a varan düşüşler yaşanıyor, SPK ve BIST’ten tek ses çıkmıyor. Çünkü SPK da BIST de adeta felç olmuş organlar gibi yetmezlik içinde" dedi.

Oğuz, yazısında, "Ekonomi bürokrasisi, organ yetmezliğinin adeta sergi alanı gibi… Hiçbir bürokrat, kendini riske atma ihtimali var diye imza atmıyor, çalışmıyor, ülkeye el freni oluyor" diyerek şöyle devam etti:

"Zafer; hazırlığı sever. Hezimet ise gaflete âşıktır. Ekonomi ancak siyaset üzerinden düzelecektir. Ekonomisinde zor zamanlara hazırlık yapmayanın önüne; ne yığarsanız yığın, damlası düşmez ve hazıra mal dayanmaz. 

Geri dönülmez ekonomi hasarı neticesinde çok büyük bedel ödenecektir. Ne yazık ki bunun kısa ve kolay bir tedavisi yoktur. Önümüzdeki 5 yılda enflasyon belasını çekecek, 10 yılda ise çürüttüğümüz kurumların restorasyonu sürecektir. Ahlaki çözülme mi? Onun için bir iki nesil bedel ödenebilir."

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