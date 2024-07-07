Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geride kalan sezonda oynadığı futbolcu Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmişti.

Ferdi için pek çok kulübün harekete geçtiği belirtilmiş, Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund gibi kulüplerin yarışa girdiği belirtilmişti.

Ferdi, EURO 2024'e de damgasını vurdu. Milli Takım'ın çıktığı 5 maçta da 90 dakika oyunda kalan Ferdi Kadıoğlu, yine dikkatleri üzerine çekti.

Genç futbolcu millilerimizin elendiği Hollanda maçında da sahanın yıldızlarından biri oldu.

Hatta Alman kanalı RTL'nin yorumcusu Wolff Fuss, maçın bitmesinin ardından "Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu" diye konuştu.