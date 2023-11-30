Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu

Küresel hayat pahalılığı krizinin henüz sona ermediği uyarısında bulunulan raporda, 200'den fazla mal ve hizmet için fiyatların yerel para birimi cinsinden yıllık ortalama yüzde 7,4 arttığı belirtildi. Bu rakam geçen yıl yüzde 8.1'di.

Singapur, çeşitli kategorilerdeki yüksek fiyat seviyeleri nedeniyle son 11 yılda dokuzuncu kez sıralamanın zirvesine yerleşti.

Şehir devleti, araba sayıları üzerindeki sıkı hükümet kontrolleri nedeniyle dünyanın en yüksek ulaşım fiyatlarına sahip. Ayrıca giyim, bakkaliye ve alkolde de en pahalı kentler arasında yer alıyor.

İsviçre Frangı'nın gücü, bakkaliye, ev eşyası ve eğlence fiyatlarının yüksekliği Zürih'i en pahalı yerler arasında üst sıralara taşıdı.

Cenevre ve New York üçüncü sırayı paylaşırken, Hong Kong beşinci ve Los Angeles altıncı sırada yer aldı.

Asya'daki şehirlerde fiyatlar geriledi. Çin şehirleri Nanjing, Wuxi, Dalian ve Pekin ile Japonya'daki Osaka ve Tokyo sıralamadaki en büyük düşüşü yaşayan şehirler arasında yer aldı.