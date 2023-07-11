Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları belli oldu. Kimse birinci sıradakini beklemiyordu

StatCounter’ın verileri doğrultusunda dünya genelinde en popüler olan uygulamaları belli oldu. İlk sıradaki sosyal medya uygulaması herkesi şaşkına çevirdi.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları belli oldu. Kimse birinci sıradakini beklemiyordu

1997 yılında Sixdegrees ile başlayan sosyal medya uygulamalarının serüveni günümüze kadar ulaştı.

Temmuz 2023 itibariyle kullanıcı sayılarına göre sosyal medya platformlarının pazar paylarını açıkladı. Facebook’un birinci olması, herkesi şoke etti.

StatCounter’ın verileri doğrultusunda dünya genelinde en popüler olan Facebook, kullanıcı sayısına göre sosyal medya pazarının yüzde 63.93‘üne hakim. Hemen ardından onu takip eden Instagram‘ın kullanım oranı ise yüzde 13.91 seviyesinde.

Dünya genelinde en popüler sosyal medya platformları

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Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları

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