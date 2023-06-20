Dünyanın en sağlıklı besini hangisi

Editör: Naim Arıoğlu

Prof. Dr. Canan Karatay kalp ve kolesterol sağlığı hakkında önemli bir besin uyarısında bulundu. "Dünyanın en sağlıklı besini" olarak nitelendirdiği yemeğin Türkiye'de fazlasıyla bulunduğunu söyledi . İşte detaylar...

PROF. KARATAY: DÜNYANIN EN SAĞLIKLI BESİNİ

Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu:' "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu."

Işkının kalp dostu bir yemek olduğundan bahseden Karatay, ışkının sadece kalp dostu bir yiyecek değil aynı zamanda karaciğer, tiroit ve beyin üzerinde de etkileri olan bir yiyecek olduğunu sözlerine ekledi.