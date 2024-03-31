Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen oyunu kullandı. Kabine sığmadı

Kaynak: DHA
Dünyanın en uzun adamı Sultan Kösen oyunu kullandı. Kabine sığmadı
Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 2 metre 51 santimetre boyundaki Mardinli Sultan Kösen, Derik ilçesine bağlı Kırsal Alibey Mahallesi’nde oyunu kullandı. Kösen, kendisine rekor getiren boyundan dolayı paravanda gizlenemedi.

Gelgi, seyyar sandık uygulamasının fiziksel engelli bireyler açısından çok yararlı bir uygulama olduğunu belirtti. Kendisi de oyunu seyyar sandıkta kullanmış bulunuyor.

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Seyyar sandık sayesinde muhtar adayını seçememiş olması onun için bir sürpriz oldu. Geçtiğimiz yıllarda oyunu belirtilen okula giderek kullanıyordu ve fiziksel olarak zorluklar yaşanıyordu.

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Seyyar sandık uygulaması, fiziksel engelli bireyler için gayet yararlı bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

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Seyyar sandık uygulamasıyla ilgili olarak seçmenlere, görevlilerin eve geleceği saati önceden bildirmesi gerektiğini söyleyen Gelgi, bu konuda düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti.

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Belli bir oy kullanma saati olmadığı için sandık görevlilerinin ne zaman geleceğini bilemediğini belirten Gelgi, seçmenler için daha kolay bir uygulama olması adına yarım saat ya da 15 dakikalık saat araları belirlenmesi gerektiğini düşünüyor.

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Dünyanın en uzun adamı olan Sultan Kösen de Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oyunu Derik’in kırsal Alibey Mahallesi’nin Kurudere mezrasındaki ilkokulda kullandı.

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Kösen, kendisine rekor getiren boyundan dolayı paravanda gizlenemedi. Oyunu kullandıktan sonra diğer seçmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Kösen, “Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun” dedi.

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Alibey Mahallesi Muhtarı Ali Acabek ise, “Sultan Kösen bizim köyde yaşıyor. İkinci seçimde de her ne kadar şartlarımız iyi olmasa da gelip oyunu kullandı. Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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Öte yandan, dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren 2 metre 15 santimetre boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oy kullanmak için seyyar sandık uygulaması için başvuruda bulundu.

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İlçe seçim kurulu görevlileri, Gelgi’nin Tuğra Sokak Emek Mahallesi’ndeki evine gitti ve Gelgi, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı.

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