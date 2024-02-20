Dünyanın "en uzun adamı" ve "en kısa kadını" bir kez daha buluştu

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşayan Sultan Kösen, 2 metre 51 santimetrelik boyu ile "dünyanın en uzun adamı" unvanını korumaya devam ediyor.
Kösen, 36,5 santimetrelik ayakları ve 27,5 santimetre uzunluğundaki elleriyle de 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
Kösen, 62,8 santimetre boyuyla "dünyanın en kısa kadını" olan Hindistanlı Jyoti Amge ile ABD'nin Kaliforniya eyaletinde buluştu.
6 yıl aradan sonra bir araya gelen iki isim, Irvene kentindeki bir otelde birlikte kahvaltı yaptı.
Eğlenceli zaman geçiren ikili, kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı da çektirdi.
ABD'li bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında Kösen ve Amge, yarın Los Angeles'a gidecek.
2018'de, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın daveti üzerine başkent Kahire'de bir araya gelen ikili, Giza Piramitleri'ni ziyaret etmişti.